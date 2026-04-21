"По семьям не ходила": Лолита высказалась о романах с женатыми мужчинами

Публичные персоны нередко оказываются в центре сплетен: им приписывают отношения с женатыми мужчинами, интриги за спиной законных супруг и попытки разрушить семьи. Однако певица Лолита Милявская решительно развеяла подобные домыслы относительно себя — и сделала это прямо, без обиняков.

Позиция Лолиты Милявской

Лолита четко обозначила свою жизненную позицию: она никогда не вступала в отношения с мужчинами, состоящими в браке.

"Я никогда по семьям не ходила", — цитирует Лолиту MK.RU .

Певица также отметила любопытную особенность своего окружения: среди ее знакомых практически нет разведенных мужчин. Зато рядом с Лолитой — люди, которые с уважением относятся к своим близким.

"Вокруг меня почему‑то все очень позитивные и хорошо относящиеся к женам, к подругам", — отметила певица.

Дружба, взаимопомощь и здоровые отношения

Ситуация с дружескими связями у Лолиты сложилась особенно интересно: мужья ее подруг не просто лояльно относятся к певице — они охотно ей помогают. Более того, сами подруги порой, по словам певицы, "пинают" своих мужей помогать Лолите. При этом артистка подчеркивает, что старается не злоупотреблять такой готовностью прийти на выручку.

Мифы и реальность: кто за кем бегает?

Завершая рассуждения о своей личной жизни, Лолита развеяла еще один распространенный миф о звездах. Якобы у них много поклонников противоположного пола, которые усиленно добиваются их внимания.

"Такого нет, чтобы за мной бегали мужчины", — сообщила Лолита.

Этим заявлением певица как будто ставит точку в череде домыслов, которые часто сопровождают звезд такого масштаба. Вместо образа роковой соблазнительницы, разбивающей семьи, перед нами предстает человек, который ценит искренность, взаимное уважение и четкие границы в отношениях.

