«По пять капельниц в день»: как врачи спасли 81-летнего Александра Михайлова, заболевшего пневмонией

Гастроли, аплодисменты, встречи со зрителями — неотъемлемая часть жизни артиста, но иногда за этой красивой стороной профессии скрываются серьёзные риски. Народный артист России Александр Михайлов на собственном опыте убедился, насколько хрупким может быть здоровье: обычная поездка по военным гарнизонам едва не обернулась для 81‑летнего актера тяжелыми последствиями. Сквозняк от вентилятора в салоне автобуса запустил цепочку событий, после которой артисту пришлось полтора месяца буквально сражаться за свое самочувствие.

Александр Михайлов подхватил пневмонию после гастрольного тура по Крыму. Актер сам рассказал о том, как развивалась болезнь и через что ему пришлось пройти. Маршрут гастролей пролегал через Керчь, Севастополь и Симферополь — артист выступал перед военнослужащими в гарнизонах.

По словам Михайлова, причиной заражения стал сквозняк: в салоне транспортного средства работал вентилятор, и именно оттуда, как считает артист, в организм попал микроб. В результате у него развилась тяжелая форма пневмонии.

Борьба с недугом оказалась долгой и непростой. Полтора месяца врачи пристально следили за состоянием актера, ежедневно назначая по пять капельниц. Все это время Александр Михайлов был прикован к постели. Лишь недавно он начал подниматься, а сейчас уже может передвигаться самостоятельно — но подчеркивает, что процесс восстановления еще продолжается.

«Я выкарабкиваюсь, у меня была пневмония. Я поехал в Керчь, потом были Севастополь, Симферополь, ездили по гарнизонам. Из‑за вентилятора попал микроб, и я полтора месяца лечился. Сейчас уже хожу, восстанавливаюсь, а раньше лежал, мне ставили по пять капельниц в день», — цитирует Михайлова издание «Абзац».

История Александра Михайлова — напоминание о том, что даже привычные бытовые детали могут нести серьезную угрозу, особенно в зрелом возрасте. Поклонники артиста искренне рады, что кризис миновал, и желают ему полного восстановления и новых творческих свершений.

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