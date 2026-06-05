«По последним рилсам заметно»: Марина Хлебникова сделала признание о своем здоровье

В эпоху соцсетей слухи и фейки распространяются с невероятной скоростью — порой достаточно одного неоднозначного фото, чтобы запустить волну домыслов. Особенно часто это касается публичных личностей: любая нестыковка в графике, нестандартный внешний вид или случайный снимок могут стать поводом для громких заголовков о проблемах со здоровьем, госпитализации и даже более серьезных неприятностях.

На этот раз под прицелом оказалась популярная певица Марина Хлебникова. Некоторое время назад в сети появился снимок, на котором, как утверждали авторы публикации, артистка была запечатлена в момент нахождения в туберкулезном диспансере. Фотография, сделанная папарацци, быстро разлетелась по интернет‑изданиям и мессенджерам, вызвав волну беспокойства среди поклонников.

Однако сама Марина Хлебникова решительно опровергла эти домыслы.

«С чего вы решили, что это я на снимке? Надо же такую глупость сморозить! Люди не ориентируются ни на что», — цитирует Марину Хлебникову MK.RU.

Певица подчеркнула, что ее текущее состояние не вызывает никаких опасений.

«Замечательное у меня самочувствие, — заверила Хлебникова. — На концертах зрители нас снимают на телефоны. В соцсетях мы делаем репосты наших записей. По последним рилсам заметно, что у меня все отлично».

Артистка также напомнила о другом недавнем случае, когда слухи о ее госпитализации появились в разгар плотного гастрольного графика.

«В прошлом году мы работали во Владивостоке — большой тур в десять дней, — в то время как в Сети написали, что Хлебникова госпитализирована», — отметила она.

Между тем, Марина Хлебникова ранее не отрицала, что посещала туберкулезный диспансер. Певица говорила, что проходила плановый осмотр. Звезда призвала поклонников не переживать и заверила, что с ней все хорошо.