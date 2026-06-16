«По моему имени ходили ногами»: о неудобном характере Чурсиной рассказала дочь Талызиной

В мире российского театра и кино есть имена, которые становятся эталоном мастерства и силы духа. Одно из таких — Людмила Алексеевна Чурсина. Дочь актрисы Валентины Талызиной, Ксения Хаирова, поделилась воспоминаниями об этой выдающейся актрисе, приоткрыв завесу над ее личностью — многогранной, яркой и по‑настоящему незабываемой.

Людмила Алексеевна запомнилась окружающим не только своим талантом, но и неповторимым обаянием. Она была доброжелательна, обладала тонким чувством юмора и любила рассказывать острые, «перченые» анекдоты, которые неизменно вызывали улыбки у собеседников. Ее бархатный, низкий голос невозможно было спутать ни с каким другим — его тембр узнавался из тысячи.

В театральной Москве о Чурсиной говорили как о человеке с твердым, даже несгибаемым характером. И это было правдой: ее натура была сильной, сложной, порой противоречивой и, возможно, неудобной для окружающих. Но именно эти качества помогли актрисе добиться выдающихся успехов и занять особое место в истории отечественного искусства.

Ксения Хаирова вспомнила одну показательную историю. Сстоялся день памяти одной известной актрисы — личности огромной величины для всей страны. В рамках мероприятия в большом фойе Театра Российской армии закладывали звезду в честь этой артистки. Когда настал черед выступить Людмиле Алексеевне, ее слова удивили всех присутствующих.

Вместо традиционных речей в память об ушедшей коллеге Чурсина произнесла нечто неожиданное и предельно откровенное:

«Она практически ничего не сказала в память об этой актрисе и сразу перешла к делу, — рассказала Хаирова MK.RU . — «Я не хотела бы, чтобы после моего ухода закладывали такую же звезду и по моему имени ходили ногами. Когда я уйду, на моей гримерной повесьте, пожалуйста, золотую табличку, на которой будет написано: Людмила Чурсина. Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии. Кавалер орденов Дружбы народов и за Заслуги перед Отечеством III и IV степени», — четко произнесла Людмила Алексеевна».

Эта краткая, но яркая речь стала еще одним штрихом к портрету актрисы — прямолинейной, честной и не склонной к лишним сантиментам. Она не искала пафоса, но умела заявить о себе так, чтобы это запомнилось надолго.

Людмила Чурсина скончалась 10 июня 2026 года, ей было 84 года. Причиной ее смерти стало онкологическое заболевание. Прощание с Людмилой Алексеевной состоялось в Санкт-Петербурге 12 июня.