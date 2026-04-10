"По дресс-коду приперлась": Седокова оправдалась за откровенное платье на премии "Жара"

Анна Седокова любит эпатировать публику откровенными нарядами. Ее образы редко остаются незамеченными — а на этот раз они вызвали настоящий ажиотаж. Седокова позволила себе платье в дырах и объяснила свой странный выбор дресс-кодом.

Седокова и ее дерзкое платье

Для появления на премии "Жара" Анна Седокова выбрала роскошное алого оттенка платье с ажурной шнуровкой и чрезвычайно глубоким декольте. Наряд подчеркнул выдающиеся формы Анны. Гости мероприятия буквально замирали в изумлении — столь эффектного и смелого выхода от Седоковой ожидали далеко не все.

Фотографы мгновенно выстроились в очередь за кадром, а публика не могла отвести глаз.

"Сами придумали"

Всех интересовало, кто же придумал для певицы такой смелый наряд. Анна Седокова скромно ответила, что приложила руку к созданию образа.

"Это мой стилист сделала, – ответила объяснила Анна Седокова MK.RU. – Сами придумали".

Этот ответ звучит как вызов: да, образ экстравагантный, но он продуман, взвешен и создан сознательно. Это не спонтанность — это стратегия, в которой мода становится оружием внимания.

Центр внимания: позирование и любопытные взгляды

Весь вечер Седокова оставалась в эпицентре событий. Она не просто прошла по дорожке — она владела моментом. Позировала с удовольствием, держалась с достоинством и явно наслаждалась реакцией публики.

Однако не все взгляды были направлены на лицо певицы. Некоторые гости с нескрываемым интересом пытались разглядеть, есть ли под таким откровенным нарядом нижнее белье. Само платье, с его прозрачными вставками и открытой конструкцией, позволяло рассмотреть детали почти в полной мере.