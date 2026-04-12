"Плюнула и ушла": особняк Меладзе за 345 миллионов продают снова из-за богатой наследницы

Валерий Меладзе еще несколько лет назад выставил на продажу свой огромный дом в подмосковном поселке "Миллениум парк". Это настоящий дворец: 743 квадратных метра земли, собственный участок в 12 соток, закрытая охраняемая территория. Внутри — камины, дорогущий ремонт, продуманный дизайн. Цена — 345 миллионов рублей.

Поначалу все думали, что певец просто избавляется от ненужного имущества. Но, как выяснилось сейчас, история оказалась запутаннее.

В 2025 году долгожданный покупатель нашелся. Кто-то щедрый выложил почти 350 миллионов рублей за эту красоту. Стороны ударили по рукам, деньги перешли из рук в руки. Казалось бы, точка. Но нет.

Прошел всего год — и объявление о продаже этого же самого особняка всплыло снова. Та же цена. Те же квадратные метры. Те же 345 миллионов.

Почему новый хозяин хочет уехать

Журналисты решили раскопать глубже и выяснили шокирующую подоплеку. Оказалось, мужчина, который купил дом у Меладзе, брал его не для себя. Он хотел осчастливить собственную дочку. Подарить, так сказать, принцессе замок.

Но наследница приехала, посмотрела на подарок судьбы и... раскапризничалась. Ей не понравилось расположение. Стиль оформления, по ее мнению, тоже. А ремонт, который Меладзе когда-то сделал с любовью, она вообще назвала убогим.

Мужчина попытался объяснить дочери, что особняк стоит бешеных денег и переделывать там все под себя — это еще плюс минимум несколько десятков миллионов. Но, видимо, девушка привыкла получать все и сразу. Она заявила папе, что жить в этом "склепе" не будет. Ни ногой.

Что в итоге с особняком

Отцу ничего не оставалось, кроме как снова выставить квадратные метры на продажу. Так особняк Меладзе снова оказался на рынке. Сейчас он пустует. Никто там не живет, огни не горят.

