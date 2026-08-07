Пляжный шик за 660 тысяч рублей: Стеша Маликова отдыхает в люксовых аксессуарах

В этом сезоне Стеша Маликова уже успела побывать на Мальдивах и в Италии.

Дочь певца Дмитрия Маликова и его жены Елены Маликовой Стефания родилась 13 февраля 2000 года в Москве. Сейчас ей 26 лет. Публика следит за ней с детства. С ранних лет она была в центре внимания: занималась разными творческими направлениями (бальные танцы, вокал, рисование, игра на фортепиано и гитаре).

После школы Стефания поступила на факультет журналистики МГИМО (на бюджет). Вокруг поступления были споры, но после перепроверки результатов ЕГЭ нарушений не выявили — Стефания поступила самостоятельно. В 2021 году она успешно защитила диплом.

При этом работать по специальности не стала: ее больше увлекла мода. В период пандемии, в 2020 году, она запустила собственный бренд одежды Dress by Stesha. Сама выступала его лицом. Правда, у проекта были сложности: в 2022 году появились сообщения об убытках, а покупателей иногда смущало, что некоторые модели напоминали вещи с китайских площадок, но стоили дороже. Позже Стефания пробовала инвестировать и в другие проекты, например, в косметическую компанию.

Стефания Маликова активно ведет соцсети, делится моментами из жизни, путешествий и деталями о своих проектах. Вокруг имени Стефании периодически возникают обсуждения и споры в Сети — например, о ее внешности, бизнес-проектах или прошлых романах.

А как вам пляжный луки Стефании Маликовой? Поделитесь в комментариях.