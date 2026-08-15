«Пляж там не чистят»: Собчак пришла в ужас от дорогого итальянского курорта

Форте‑деи‑Марми десятилетиями остается одним из самых желанных курортов для состоятельных россиян: сюда едут за уютными песчаными пляжами, спокойным морем, идеально подходящим для отдыха с детьми, и особой атмосферой респектабельного побережья. Среди постоянных гостей этого уголка Тосканы всегда была и журналистка Ксения Собчак — она много лет подряд приезжала сюда с сыном Платоном и даже называла Форте‑деи‑Марми своей итальянской дачей. При этом отдых в этих местах никогда не был бюджетным: пляжи преимущественно платные, а отели, соответствующие привычному для телеведущей уровню, обходятся в миллионы рублей за пару недель.

Однако нынешний визит в Италию принес Ксении совсем не те эмоции, на которые она рассчитывала. Несмотря на внушительные траты, отпуск оказался далек от идеала. Телеведущая не стала сглаживать углы и откровенно поделилась своим разочарованием.

«Море — г…о полное. То есть там просто тина, как будто кто‑то блеванул аяуаской. Ты долго идешь по колено вот в этом плавающем водорослевом говне. Пляж там не чистят, кстати», — пожаловалась Собчак в личном блоге.

В свойственной ей ироничной манере Собчак добавила, что у такого моря все же есть своеобразный плюс: из‑за обилия тины в нем «физически невозможно утонуть». Так острая критика смешалась с привычной самоиронией — и в этом вся Ксения.

При этом телеведущая поспешила отметить, что Италия по‑прежнему остается для нее привлекательной страной. Среди неоспоримых достоинств она назвала вкусную еду и комфортные условия для занятий спортом.

Стоит добавить, что интерес Собчак к зарубежной недвижимости в последние годы только растет: так, в 2022 году стало известно о покупке телеведущей квартиры в ОАЭ. Но, похоже, даже самые дорогие квадратные метры и проверенные курорты не гарантируют идеального отдыха — иногда и «итальянская дача» преподносит неприятные сюрпризы.

А вы этим летом где успели побывать? Расскажите в комментариях.