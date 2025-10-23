Племянница Юрия Николаева прокомментировала новости о его госпитализации

Ольга Павлова, племянница культового телеведущего Юрия Николаева пролила свет на состояние его здоровья. Она рассказала, как себя чувствует и чем занимается ее 76-летний дядюшка. По словам Ольги, ничего страшного с Юрием Александровичем не произошло.

Как себя чувствует Юрий Николаев

Племянница Юрия Николаева рассказала, что его выписали из больницы. И сейчас телеведущий ведет жизнь обычного человека. Николаев прекрасно себя чувствует, и у него все хорошо.

"Его выписали неделю назад, и сейчас он работает, гуляет, общается, ходит на дни рождения", — поделилась племянница Юрия Николаева Ольга Павлова с MK.RU.

Что произошло с Юрием Николаевым

Ряд СМИ сообщили о серьезных проблемах со здоровьем у телеведущего Юрия Николаева. Он попал в больницу из-за проблем с легкими. Николаев задыхался, жаловался на одышку, у него кружилась голова. Девять дней Юрий Николаев провел в больнице.

После выписки он даже демонстрирует желание работать. Юрий Николаев с удовольствием готов выступать на корпоративах. В последнее время Юрий Николаев уже не появляется на телевидении в качестве ведущего, разве что соглашается присутствовать на ТВ-программах в качестве члена жюри.

За последние несколько месяцев тревожные новости о проблемах со здоровьем Юрия Николаева появляются довольно часто. Сообщалось о том, что телеведущий теряет память. Сам он, правда, заявил, что не замечал за собой такого.

