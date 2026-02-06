Плач внучек и поцелуй сына: как в Москве простились с диктором Светланой Жильцовой

Сегодня состоялась церемония прощания со Светланой Жильцовой. В храме Святителя Николая Рогожского кладбища собрался узкий круг друзей и родственников телеведущей. Здесь не было случайных людей. Рядом были только самые близкие.

Слезы внучек

Внучки Екатерина и Елизавета с трудом сдерживали слезы у гроба бабушки — для них Жильцова была самым близким и любимым человеком. Они вспоминали, как много времени проводили с ней.

"У нас были очень теплые отношения, действительно семейные", — говорили они.

Внучка подтвердила, что Светлана Жильцова осознанно выбрала дом и близких вместо долгой телевизионной карьеры. Каждое слово давалось ей нелегко. Но она продолжала вспоминать бабушку именно как часть своей повседневной жизни.

"Когда мы были вместе, это была именно любимая бабушка, которая нас всегда поддерживала искренне. Это очень светлый человек. Для меня это любимая бабушка, которая меня растила", — призналась внучка Светланы Алексеевны.

Сын рядом до конца

Особенно тяжело прощание далось единственному сыну телеведущей — Ивану Серебренникову. Мужчина постоянно заботился о своей маме. Он проводил с ней много времени. И мог сорваться в любой момент. Во время церемонии Иван Серебренников долго не отходил от гроба матери и в последний раз поцеловал ее в лоб.