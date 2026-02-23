"Плачь, Бузова": Дмитрий Тарасов оказался под маской Жука в шоу "Маска"

Под маской эффектного Жука, который открывал программу, скрывался не певец и не шоумен, а футболист.

И не просто футболист, а бывший муж Ольги Бузовой — Дмитрий Тарасов. Для проекта это первый случай, когда участником оказался профессиональный спортсмен.

Жук открывал шоу и попал в номинанты

Жук выбрал для выступления лирическую композицию "Птичка" от Hamali & Navai. Перед номером он преподнес Филиппу Киркорову подарок — диадему и стих собственного сочинения.

Члены жюри почти единогласно почувствовали в нем молодую энергию. В Жуке угадывали Егора Крида и ЮрКисса. Но Сергей Лазарев неожиданно заявил:

"Разговаривает как Пресняков-старший".

Эта версия стала самой неожиданной.

По итогам голосования Жук оказался в тройке номинантов вместе с Колибри и Снегирем. Колибри и Снегиря спасли зрители и жюри. Кандидатом на выбывание стал Жук.

Под маской оказался футболист

Когда участник снял маску, зал взорвался аплодисментами. Под ней обнаружился Дмитрий Тарасов — футболист, экс-супруг Ольги Бузовой. В версиях членов жюри его имя не фигурировало.

Филипп Киркоров указывал на Егора Крида, Сергей Лазарев — на Леона Кемстача, Валерия и Seville — на ЮрКисса, Тимур Родригез — на Влада А4. Интрига раскрылась неожиданно для всех.

Кто еще выступал в выпуске

В шоу осталось 13 участников. В жюри Регину Тодоренко заменила солистка группы Artik & Asti Seville. Основные номера выпуска:

Лиса спела хит Любови Успенской "Пропадаю я". В ней угадывали Елену Воробей, Марго, Наташу Королеву.

Коралл порадовал танцевальным номером с песней No Stress. Версии разошлись от Кати Лель до Ларисы Гузеевой.

Лягушка исполнила "Траву у дома" и подарила Киркорову свою миниатюрную копию.

Баран вышел с хитом Дина Мартина Sway. Искали Игоря Верника и Павла Прилучного.

Колибри устроила фееричный номер с песней Adelle и попала в номинанты, но осталась.

Богатырь выбрал песню Марка Бернеса. Подозревали Виталия Гогунского.

Жираф зажег под Элвиса Пресли.

Бобр спел "Зеленоглазое такси" и поразил Киркорова.

Гиппопотам станцевал на корточках под No Limit.

Сурикат порадовал танцами под хит Надежды Кадышевой.

Снегирь выбрал песню Джо Дассена и тоже был в номинантах, но остался.

Месяц красиво спел "Нет" Полины Гагариной.