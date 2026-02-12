Пинчук в день рождения воссоединилась с Чобаняном: цветы, поцелуи и сюрприз от бывшего

Ира Пинчук отметила свое 31-летие. Ради того, чтобы провести свой день рождения с бывшим мужем и сыновьями, Пинчук сбежала из больницы. Несмотря на то, что пышного торжества на этот раз не было, праздник она считает уникальным и по‑настоящему радостным.
Встреча с родными и подарок от экс‑супруга
Несмотря на пребывание в клинике и плотный график лечебных процедур, в день рождения медики пошли навстречу Ирине Пинчук. Она получила возможность на несколько часов отправиться к родным. Для нее это обернулось подлинным торжеством посреди больничных будней и врачебных обходов
Пинчук увиделась с бывшим мужем и сыновьями Давидом и Аланом. Арай Чобанян приготовил сюрприз: он принес торт, украшенный короной и блестками. Блестки живописно разлетелись в стороны, когда именинница погасила пламя свечи.
Сыновья также не обошли маму вниманием: они преподнесли ей букеты и поздравительные открытки. Разумеется, не обошлось без теплых объятий и нежных поцелуев.
"Мой самый необычный день рождения"
После общения с семьей Ирина поделилась впечатлениями в социальных сетях. Она откровенно поведала о том, как прошел этот день.
"Мой самый необычный день рождения. Клиника, поездка к родным, поздравления от бывшего мужа. Ну, раз нет нынешнего, поздравления мы все же принимаем. Сейчас еще пару часиков посижу с родными и обратно на инфузию! Всем здоровья и улыбок. Спасибо за поздравления. На видео, конечно, уставшая, но счастливая, и это самое главноее, — написала она.
Поклонников тронула искренность Пинчук. На видеозаписи она и вправду выглядит утомленной, однако сама акцентирует внимание на том, что ощущает себя радостной.
Ира Пинчук и Арай Чобанян с сыновьями. Фото: соцсети
Гармония для фолловеров и напряжение для Ирины
Семейная гармония радует поклонников Пинчук и Чобаняна. Экс‑супруги сумели сохранить нормальные отношения после громкого разрыва. Они совместно проводят время с детьми и демонстрируют подписчикам умиротворенные кадры.
Тем не менее Ирина признается, что реальность не столь безоблачна. Она честно заявляет, что по‑прежнему испытывает к бывшему мужу отрицательные чувства. Но прилагает усилия, чтобы держать себя в руках ради сыновей.
Что случилось в жизни Ирины Пинчук
Год назад Ире Пинчук исполнилось тридцать лет. Свою круглую дату она отмечала с размахом. А через несколько дней после торжества Ира Пинчук узнала об изменах Арая Чобаняна.
Она потратила почти миллион рублей, чтобы взломать телефон мужа и получить доказательства его неверности. Ира сразу же безапелляционно заявила, что разводится с Араем. Жить вместе с предателем она категорически не захотела.
В Сети пару подозревали в хайпе. Многие не верили, что Пинчук и Чобанян разведутся. Всем казалось, что пара настолько гармонична, что представить Иру и Арая по отдельности просто невозможно.
Но развод все же состоялся. Сейчас Пинчук и Чобанян общаются исключительно ради детей. Ира отмечала, что когда Давид и Алан видят маму и папу вместе, они чувствуют себя по-настоящему счастливыми.
