Пинчук в день рождения воссоединилась с Чобаняном: цветы, поцелуи и сюрприз от бывшего

Ира Пинчук отметила свое 31-летие. Ради того, чтобы провести свой день рождения с бывшим мужем и сыновьями, Пинчук сбежала из больницы. Несмотря на то, что пышного торжества на этот раз не было, праздник она считает уникальным и по‑настоящему радостным.

Встреча с родными и подарок от экс‑супруга

Несмотря на пребывание в клинике и плотный график лечебных процедур, в день рождения медики пошли навстречу Ирине Пинчук. Она получила возможность на несколько часов отправиться к родным. Для нее это обернулось подлинным торжеством посреди больничных будней и врачебных обходов

Пинчук увиделась с бывшим мужем и сыновьями Давидом и Аланом. Арай Чобанян приготовил сюрприз: он принес торт, украшенный короной и блестками. Блестки живописно разлетелись в стороны, когда именинница погасила пламя свечи.

Сыновья также не обошли маму вниманием: они преподнесли ей букеты и поздравительные открытки. Разумеется, не обошлось без теплых объятий и нежных поцелуев.

"Мой самый необычный день рождения"

После общения с семьей Ирина поделилась впечатлениями в социальных сетях. Она откровенно поведала о том, как прошел этот день.

"Мой самый необычный день рождения. Клиника, поездка к родным, поздравления от бывшего мужа. Ну, раз нет нынешнего, поздравления мы все же принимаем. Сейчас еще пару часиков посижу с родными и обратно на инфузию! Всем здоровья и улыбок. Спасибо за поздравления. На видео, конечно, уставшая, но счастливая, и это самое главноее, — написала она.

Поклонников тронула искренность Пинчук. На видеозаписи она и вправду выглядит утомленной, однако сама акцентирует внимание на том, что ощущает себя радостной.