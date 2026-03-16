"Пила водку как воду, а из носа текла кровь": сестра Михаила Ефремова рассказала про свой запой

В программе "Звезды сошлись" на НТВ она призналась: после трагической гибели 21-летнего сына Олега в 2003 году она два года буквально жила в алкоголе. Спасалась водкой, пряталась в гараже и воспринимала спиртное как единственное обезболивающее.

"Либо сердце разорвется, либо крышу снесет"

Анастасия Олеговна вспоминает тот день, когда пришла домой после известия о смерти сына, с содроганием. Рядом никого не было, и боль накрыла с головой.

"Я искала спасение и утешение. Когда погиб мой сын и я пришла домой, то была там совсем одна. Я тогда очень четко ощутила, что у меня либо сердце разорвется, либо крышу снесет. Вот чувствовала: что-то одно из этого со мной точно случится! Вынести все это я просто не могла, такая сильная боль была мне не под силу", — поделилась она.

До трагедии, по ее словам, она пила только вино и в разумных количествах. Но жизнь перевернулась.

Два ящика водки и гараж

В тот момент судьба подкинула мрачную иронию. После кинофестиваля у Анастасии осталось два ящика водки. Она не стала их выбрасывать — оставила "на всякий случай". А потом вспомнила о них в самый темный час.

"Сидела, ждала смерти и в один из дней вспомнила про эти ящики. Пошла в гараж и пила там эту водку, как воду. А из носа у меня текла кровь. Вот я одну чашечку под нос подставила, чтобы совсем не свинячиться, продолжая пить водку", — рассказала Ефремова.

Для нее это был не способ повеселиться, а жесткая анестезия души.

"Два года ушли из жизни"

Анастасия призналась, что на очень долгое время алкоголь перестал быть для нее напитком — он превратился в лекарство.

"На очень долгое время перестала воспринимать алкоголь не иначе, как анестезию. Для меня это был, как укол обезболивающего. Пила с утра и до самого вечера. Я просто на два года ушла из жизни", — говорит она.

Ее останавливало только одно — дети. У нее оставались "совсем не взрослая дочка и маленький сын". Ради них приходилось держаться, даже когда казалось, что сил нет.

"Пила, но с каждым глотком понимала, что выживу. И я выжила, но дорогой ценой!" — резюмировала она.

Трагедия 2003 года

В 2003 году сын Анастасии, которого назвали в честь знаменитого деда Олегом, собирался поступать во ВГИК, продолжить актерскую династию. Но 21-летний парень попал под поезд. Шансов выжить не было.

Для Анастасии это был двойной удар. Ее отец, Олег Ефремов, ушел из жизни в 2000-м. И она осталась совсем одна.

Сон за два дня до гибели

В 2020 году в программе "Судьба человека" Анастасия рассказала мистическую историю. За два дня до смерти сына ей приснился отец.

"Отец мне никогда не снился, и тут вдруг сон за два дня смерти сына, что вдруг он приходит в своем синем пальто и говорит: "Вот, я приехал!"", — вспоминала она.

Во сне она обрадовалась, думая, что отец пришел за ней. Но оказалось иначе.