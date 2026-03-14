Пиарщик Бузовой об артистке, кинувшей его на деньги: "У нее никогда ничего не получится"

По мнению преданных поклонников, успех Ольги Бузовой во многом — заслуга ее пиарщика Антона Богославского, который стал ее правой рукой. Теперь он и сам медийная фигура, к которой с уважением относятся и звезды, и зрители.
Как некая звезда кинула Антона Богославского на деньги
В интервью "Москве 24" Богославский раскрыл один закулисный эпизод: ему пришлось работать с не самой простой клиенткой, которую он из чувства долга пытался сделать звездой. Но, судя по всему, безымянная героиня этой истории хотела получить мгновенную популярность, не вложив в это ни копейки.
Он также отметил, что изначально отказывался с ней работать, но согласился под давлением просьб. Несмотря на его помощь, которая вернула артистку в информационное поле, она, по его словам, так и не заплатила за два месяца сотрудничества.
Как признался Богославский, та звезда замучила его истериками настолько, что он даже перестал брать трубку, видя ее высвечивающийся номер.
Антон Богославский. Фото: соцсети
Антон Богославский: "Была одна артистка. Она уже проклята мною"
Специалист признался, что мысленно пожелал ей неудач, подчеркнув, что это не месть, а скорее констатация факта.
"Была одна артистка. Она уже проклята мною. У нее никогда ничего не получится. Хотя я не мщу", - признался Антон Богославский.
При этом Антон упомянул и об успешном опыте — своей первой звездной клиентке, с которой он уже сотрудничает 16 лет. Речь идет об экс-солистке группе "Тутси" Анастасии Крайновой. Кстати, сейчас ее можно увидеть в шоу "Тайный миллионер" на канале СТС.
А что вы думаете об этой истории? Делитесь в комментариях!