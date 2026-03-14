Пиарщик Бузовой об артистке, кинувшей его на деньги: "У нее никогда ничего не получится"

По мнению преданных поклонников, успех Ольги Бузовой во многом — заслуга ее пиарщика Антона Богославского, который стал ее правой рукой. Теперь он и сам медийная фигура, к которой с уважением относятся и звезды, и зрители.

Как некая звезда кинула Антона Богославского на деньги

В интервью "Москве 24" Богославский раскрыл один закулисный эпизод: ему пришлось работать с не самой простой клиенткой, которую он из чувства долга пытался сделать звездой. Но, судя по всему, безымянная героиня этой истории хотела получить мгновенную популярность, не вложив в это ни копейки.

Он также отметил, что изначально отказывался с ней работать, но согласился под давлением просьб. Несмотря на его помощь, которая вернула артистку в информационное поле, она, по его словам, так и не заплатила за два месяца сотрудничества.

Как признался Богославский, та звезда замучила его истериками настолько, что он даже перестал брать трубку, видя ее высвечивающийся номер.