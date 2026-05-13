Певицу Линду отпустили с допроса поздней ночью

Звездные будни порой оборачиваются непростыми испытаниями — и очередной тому пример из жизни известной певицы Линды. Артистка оказалась вовлечена в юридическую ситуацию: ее вызвали на допрос по делу о возможной подделке документов.

Ранним утром 12 мая Линда прибыла в отделение, чтобы дать необходимые пояснения следственным органам. Долгие часы ожидания и напряженные беседы с правоохранителями растянулись на весь день. Певица покинула здание лишь поздней ночью, когда город уже окутала темнота.

Журналисты сумели застать артистку у входа в отделение. Изможденная и сдержанная, Линда не стала делиться с прессой своими впечатлениями или давать какие‑либо комментарии — она молча села в машину и уехала.

О задержании Линды сообщила Ксения Собчак. Она уточнила, что домой к певице и саунд-продюсеру Михаилу Кувшинову ранним утром с обыском нагрянули силовики.

Как отметила Собчак, эти события могут иметь прямую связь с давним противостоянием Линды и Максима Фадеева. О нем артистка подробно говорила месяц назад в шоу «Осторожно: Собчак».

Линда сейчас живет вместе с отцом. Близкие не могут оставить его без присмотра из‑за серьезной болезни — и забота о родителе ложится дополнительным грузом на плечи певицы. Теперь же к семейным заботам добавились и юридические сложности, которые, без сомнения, испытывают на прочность стойкость и выдержку артистки.

