Певица Жасмин получила награду за помощь Дагестану во время наводнения

Есть события, которые выходят за рамки привычных торжественных церемоний и становятся чем-то глубоко личным. Именно таким стало вручение певице Жасмин почетного знака Республики Дагестан «За милосердие и благодеяние». Для артистки эта награда — не просто признание заслуг, а особый знак связи с малой родиной, которую она искренне любит и поддерживает.

Торжественная церемония прошла в Махачкале. Почетный знак заслуженной артистке России вручил временно исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан Федор Щукин. Событие оказалось по-настоящему семейным: вместе с Жасмин на церемонии были ее дети — Маргарита и Мирон.

Они сопровождали маму в поездке и одними из первых тепло поздравили ее с наградой. Для певицы их присутствие стало самым ценным моментом дня — ведь разделить такую минуту с близкими особенно важно.

Награду Жасмин получила за проявленное милосердие, активную благотворительность и реальную поддержку жителей региона, пострадавших в результате природного бедствия. Ее помощь не была формальной или разовой: артистка действовала искренне, стараясь сделать все возможное для тех, кто оказался в беде.

Для Жасмин Дагестан — не просто строчка в биографии, а место, где прошли детство и юность, где живут важные воспоминания и семейные истории. Поэтому знак «За милосердие и благодеяние» приобрел для нее особый смысл: это признание не только добрых дел, но и той прочной нити, которая связывает ее с родной землей. Сама певица призналась, что награда стала для нее настоящим сюрпризом.

«Я совершенно не ожидала этой награды. Особенно трогательно, что в этот день рядом со мной были мои дети, для меня это стало самым лучшим подарком. Я откликнулась на беду земляков искренне, от всего сердца и совершенно не ради каких‑либо наград», — сказала Жасмин.

В этих словах — суть ее отношения к благотворительности: не ради публичности и наград, а из внутреннего стремления помогать. И именно поэтому эта награда звучит как признание не только общественных заслуг, но и человеческой чуткости, которую Жасмин неизменно проявляет по отношению к своим землякам.