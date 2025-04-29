Певица Валерия выдала беременность Тодоренко

Певица Валерия неожиданно раскрыла тайну беременности популярной ведущей Регины Тодоренко на праздничном мероприятии. Вечеринка была посвящена закрытию шестого сезона популярного телешоу «Маска». Так, в теплой атмосфере семейного праздника жена Иосифа Пригожина проговорилась о том, что ее коллега ждет прибавления в семье.
На днях у самой певицы родился внук. Обсуждая с мужем такую волнительную тему, как родительство, поп-дива случайно упомянула о том, что Регина Тодоренко ждет еще одного ребенка от Влада Топалова, сообщает Telegram-канал
Так, певица Валерия уточнила, что за шесть сезонов шоу «Маска» у участников проекта родилось несколько детей. Иосиф Пригожин с юмором подметил, что и сама Валерия успела за это время дважды стать бабушкой.
А певица уточнила: «Регинка трижды». Намекая, что телеведущая вот-вот станет многодетной мамой. У Регины Тодоренко есть двое сыновей Михаил и Мирослав. Поклонники уверены, что на этот раз она подарит мужу долгожданную дочку.
Регина Тодоренко, как впрочем и ее муж Влад Топалов, пока никак не отреагировали на то, что у них будет еще один ребенок. Они продолжают хранить молчание.
Регина Тодоренко с сыном Михаилом. Фото: соцсети героя публикации
Регина Тодоренко и Влад Топалов вступили в брак в 2018 году вскоре после рождения их первенца. Позже, уже в июле 2019 года, влюбленные отпраздновали роскошную официальную свадебную церемонию в живописном итальянском городе Сорренто.
Отец Влада, известный музыкальный продюсер Михаил Топалов, выразил восхищение избранницей сына, признавшись, что они всей семьей полюбили Регину. По мнению Михаила, молодая жена преобразила Влада, сделав его другим человеком. В юности Влад Топалов сталкивался с проблемами, связанными с употреблением наркотических веществ. Но благодаря счастливой семейной жизни смог преодолеть трудности прошлого и превратился в заботливого отца и надежного партнера.
Их первый общий ребенок, сын Михаил, появился на свет в престижном московском роддоме. Влад поделился забавной историей о своем участии в процессе родов. Первоначально он испытывал сомнения относительно присутствия на родах жены. Считая, что такое близкое участие мужчины может негативно повлиять на дальнейшие отношения. Тем не менее, уступив просьбе любимой женщины, Влад все-таки отправился в родильный зал. Уже непосредственно на месте выяснилось, что Регина совсем не испытывала страха и нервозности.
При этом рождение второго ребенка произошло значительно спокойнее и в гораздо более комфортных условиях. Второго сына Мирослава Регина решила рожать в дом. Все случилось в Канаде. Именно там, в теплой домашней обстановке, Регина произвела на свет долгожданного наследника. Свидетелем всего стал и старший сын пары Михаил.