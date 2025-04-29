Певица Валерия выдала беременность Тодоренко

Певица Валерия неожиданно раскрыла тайну беременности популярной ведущей Регины Тодоренко на праздничном мероприятии. Вечеринка была посвящена закрытию шестого сезона популярного телешоу «Маска». Так, в теплой атмосфере семейного праздника жена Иосифа Пригожина проговорилась о том, что ее коллега ждет прибавления в семье.

На днях у самой певицы родился внук. Обсуждая с мужем такую волнительную тему, как родительство, поп-дива случайно упомянула о том, что Регина Тодоренко ждет еще одного ребенка от Влада Топалова, сообщает Telegram-канал «Звездач» .

Так, певица Валерия уточнила, что за шесть сезонов шоу «Маска» у участников проекта родилось несколько детей. Иосиф Пригожин с юмором подметил, что и сама Валерия успела за это время дважды стать бабушкой.

А певица уточнила: «Регинка трижды». Намекая, что телеведущая вот-вот станет многодетной мамой. У Регины Тодоренко есть двое сыновей Михаил и Мирослав. Поклонники уверены, что на этот раз она подарит мужу долгожданную дочку.

Регина Тодоренко, как впрочем и ее муж Влад Топалов, пока никак не отреагировали на то, что у них будет еще один ребенок. Они продолжают хранить молчание.