Певица Слава помирилась с гражданским мужем Анатолием Данилицким

Слухи о примирении поползли после того, как Данилицкого заметили среди гостей на недавнем дне рождения певицы. А затем Слава опубликовала в соцсетях совместный снимок с возлюбленным, подписав его интригующим словом «Ой».

Еще в марте 2026 года в интервью шоу «До звезды» артистка призналась, что простила бывшего партнера, хотя они и живут раздельно.

«Мужчина у меня старый, но все равно любимый. Конечно, мы сейчас не вместе, он живет в квартире, я в старом доме, но душой мы все-таки вместе», — рассказывала тогда Слава.

Отношения пары, длящиеся с 2002 года, всегда были похожи на американские горки. В мае 2025 года Слава объявила об окончательном разрыве, обвинив Данилицкого в многочисленных изменах и равнодушии. У пары есть общая дочь Антонина, родившаяся в 2011 году.

Особенно тяжелым разрыв стал на фоне того, что ранее сама Слава активно поддерживала бизнесмена в его борьбе с онкологией, а когда проблемы со здоровьем возникли у нее, мужчина оказался «не рядом». После расставания певица пережила нервный срыв, у нее диагностировали биполярное расстройство.

Сейчас поклонники, увидев подтверждение воссоединения, с юмором, но с опаской реагируют на новости. «Ну Толя, ну кот мартовский», «Анатолий, не обижай больше нашу девочку», — пишут фолловеры в комментариях.

Анастасия Сланевская (Слава) прославилась в нулевых благодаря хитам «Попутчица», «Любовь и разлука» и «Одиночество». Данилицкий старше певицы: на момент публикаций в марте 2026 года бизнесмену было 73 года, а Славе — 45. Отношения у пары так и не были официально зарегистрированы, хотя, по словам артистки, Данилицкий предлагал ей выйти замуж как минимум 28 раз. У Славы также есть старшая дочь Александра от брака с ресторатором Константином Морозовым.