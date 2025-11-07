Певица Натали выйдет на сцену в новогоднюю ночь впервые после пережитого: за сколько она готова петь

Стало известно о ближайших планах 51-летней певицы Натали. Она готовится выступить перед публикой в новогоднюю ночь. Это будет первый выход Натали на сцену после смерти ее мужа, продюсера Александра Рудина.
Где певица Натали выступит в новогоднюю ночь
Как сообщает kp.ru, Натали в новогоднюю ночь 2026 года споет для посетителей ресторана 'Магадан' в Москве. Места за столиком продаются по цене от 50 тысяч рублей. Натали исполнит свои самые известные хиты. По некоторым данным, певица получит за выступление на Новый год от трех до пяти миллионов рублей.
Это выступление Натали станет первым после трагедии. Два года назад певица потеряла любимого мужа. Она долго не могла прийти в себя после потери.
Певица Натали с ныне покойным мужем Александром Рудиным. Фото: соцсети певицы Натали
Что случилось с мужем певицы Натали
Муж певицы Натали, продюсер Александр Рудин, покончил с собой летом 2023 года. Позже стали известны ужасающие подробности его гибели. Тело мужчины было обнаружено на козырьке многоэтажки, где жила звездная пара.
Натали и Рудин были вместе с юности. В браке они прожили больше тридцати лет. У пары три сына. Певица Натали часто признавалась, что муж для нее — это все.
Она тяжело переживала потерю любимого человека. Натали признавалась, что не умеет жить без него, но будет учиться.
