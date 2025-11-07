Певица Натали выйдет на сцену в новогоднюю ночь впервые после пережитого: за сколько она готова петь

Стало известно о ближайших планах 51-летней певицы Натали. Она готовится выступить перед публикой в новогоднюю ночь. Это будет первый выход Натали на сцену после смерти ее мужа, продюсера Александра Рудина.

Где певица Натали выступит в новогоднюю ночь

Как сообщает kp.ru, Натали в новогоднюю ночь 2026 года споет для посетителей ресторана 'Магадан' в Москве. Места за столиком продаются по цене от 50 тысяч рублей. Натали исполнит свои самые известные хиты. По некоторым данным, певица получит за выступление на Новый год от трех до пяти миллионов рублей.

Это выступление Натали станет первым после трагедии. Два года назад певица потеряла любимого мужа. Она долго не могла прийти в себя после потери.