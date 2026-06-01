Певица Mia Boyka закрыла ИП, которое позволяло ей разводить скот

Всего несколько месяцев назад, осенью 2025 года, артистка внесла изменения в данные своего ИП, дополнив перечень видов деятельности сельскохозяйственным направлением.

Согласно открытым данным, Мария Бойко (настоящее имя певицы) планировала заняться разведением крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и птицы, а также производством продуктов, выращиванием зерновых культур и рассады.

Статус индивидуального предпринимателя также позволял ей вести деятельность в области исполнительских искусств, фотографии, звукозаписи и розничной торговли.

Увлечение сельским хозяйством для певицы — не случайность. Мария Бойко родилась и выросла в деревне Захонье-2 Ленинградской области, где прошло ее детство.

В семье было пятеро детей, и она — самая старшая. Родители привили всем детям любовь к музыке: отец играл на гитаре, а каждому ребенку купили по музыкальному инструменту.

Пару лет назад певица заявляла, что намерена уйти со сцены на пике популярности, чтобы посвятить себя семье. Артистка поясняла, что исполнители должны уходить до того, как их начнут воспринимать как «ненужных и неинтересных».

Сама Mia Boyka не раскрывает истинные причины закрытия ИП. При этом, по данным открытых источников, она не оставляет творчество и продолжает выступления — так, в марте 2026 года у нее прошли концерты в Ангарске и Улан-Удэ.

В настоящее время артистка также занимается продюсированием младшей сестры Лизы Бойка, которая постепенно осваивается на сцене.

Mia Boyka (настоящее имя — Мария Николаевна Бойко) родилась в 1997 году. Популярность пришла к ней в 2019 году после сотрудничества с рэп-исполнителем T-killah, который стал ее продюсером. За свою карьеру певица выпустила альбом «Дикая ламба», а также такие хиты, как «Ананас Адидас», «Пикачу» и «Эмэмдэнс».

В социальных сетях за творчеством исполнительницы следят более 6,5 миллиона подписчиков.