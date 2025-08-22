Певица Ани Лорак стала неузнаваемой: как она выглядит сейчас

Певица Ани Лорак удивила поклонников. На сцене фестиваля 'Новая волна' она предстала в неожиданном образе. Что изменилось во внешности исполнительницы?
Ани Лорак стала блондинкой
На 'Новой волне' Ани Лорак презентовала песню 'Такси'. Ее для исполнительницы написал Игорь Крутой. Ани Лорак была в отличной форме: стройная подтянутая.
Наряд Ани Лорак подчеркивал ее фигуру. Но все же узнать певицу было невозможно. Дело в том, что на сцену она вышла в образе блондинки.
Вместо привычных длинных локонов у Ани Лорак было каре. И не цвета шатен, как все привыкли. Волосы Ани были кипенно-белыми.
Многие тут же догадались, что на голове у певицы парик. Но общего впечатления это не испортило. Белые локоны сделали Ани Лорак неузнаваемой.
Ани Лорак на 'Новой волне'. Фото: Андрей Титов / Global Look Press
Личная жизнь Ани Лорак
Ани Лорак несколько лет назад пережила болезненный развод с первым мужем, Муратом Налчаджиоглу. Через какое-то время она встретила нового избранника. Им оказался инструктор по йоге Исаак Виджраку.
В феврале этого года пара сыграла свадьбу на Мальдивах. Торжество было тайным. О смене матримониального статуса Ани Лорак сообщила поклонникам только в марте.
Но уже летом появились сообщения о разводе Лорак со вторым мужем. Певица эту информацию до сих пор не подтвердила. Но в обществе она появляется без мужа.
Филипп Киркоров на 'Новой волне'
Неожиданный образ Ани Лорак — не единственная деталь, которая обсуждается после открытия фестиваля 'Новая волна'. Много шума в первый день наделал Филипп Киркоров. Поп-король упал на сцене во время выступления.
