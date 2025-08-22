Певица Ани Лорак стала неузнаваемой: как она выглядит сейчас

Певица Ани Лорак удивила поклонников. На сцене фестиваля 'Новая волна' она предстала в неожиданном образе. Что изменилось во внешности исполнительницы?

Ани Лорак стала блондинкой

На 'Новой волне' Ани Лорак презентовала песню 'Такси'. Ее для исполнительницы написал Игорь Крутой. Ани Лорак была в отличной форме: стройная подтянутая.

Наряд Ани Лорак подчеркивал ее фигуру. Но все же узнать певицу было невозможно. Дело в том, что на сцену она вышла в образе блондинки.

Вместо привычных длинных локонов у Ани Лорак было каре. И не цвета шатен, как все привыкли. Волосы Ани были кипенно-белыми.

Многие тут же догадались, что на голове у певицы парик. Но общего впечатления это не испортило. Белые локоны сделали Ани Лорак неузнаваемой.