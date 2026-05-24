Певец Витас потребовал деньги за интервью о своем здоровье: какую сумму он запросил

Легенда российского шоу‑бизнеса 90‑х, певец Витас (Виталий Грачев), вновь оказался в центре внимания — на этот раз из‑за неожиданного и неоднозначного инцидента. Артист, некогда прозванный «певцом‑амфибией» и ставший первым в истории отечественного шоу‑бизнеса исполнителем с таким неформальным титулом, опубликовал в соцсетях тревожное видео из больничной палаты.
На кадрах Витас запечатлен сразу после выхода из наркоза: его состояние выглядит ослабленным, а обстановка вокруг не оставляет сомнений — артист действительно находится в медицинском учреждении.
«50 минут меня не было. Где-то спал. Сейчас такое состояние, в палате. Минут через пятнадцать уже в строю буду», — еле ворочая языком говорил в кадре Витас.
Певец Витас вышел на связь из клиники. Фото: скрин видео соцсети Витаса
Ролик мгновенно разлетелся по сети, вызвав волну беспокойства среди поклонников: фанаты начали гадать, что произошло с кумиром их юности.
Издание Super решило прояснить ситуацию и связаться с Витасом напрямую, чтобы получить официальный комментарий о состоянии здоровья звезды. Однако попытка выяснить подробности обернулась неожиданным предложением.
Вместо краткого пояснения или стандартного «все в порядке, спасибо за беспокойство» артист озвучил конкретную сумму.
«500.000 и я дам комментарий вашему издания», — ответил Витас на предложение рассказать о своем самочувствии.
Причем, он не уточнил, в какой валюте берет оплату. Надеемся, что речь шла о рублях!
Сам Витас долгое время оставался фигурой, окруженной слухами и мифами. Его уникальный голос, эпатажное поведение и периоды долгого отсутствия на публике только подогревали интерес. Нынешний эпизод, похоже, стал еще одной главой в этой истории — но на этот раз акцент сместился с творчества на бизнес‑подход к собственной репутации.
