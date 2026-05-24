Певец Витас потребовал деньги за интервью о своем здоровье: какую сумму он запросил

Ролик мгновенно разлетелся по сети, вызвав волну беспокойства среди поклонников: фанаты начали гадать, что произошло с кумиром их юности.

Издание Super решило прояснить ситуацию и связаться с Витасом напрямую, чтобы получить официальный комментарий о состоянии здоровья звезды. Однако попытка выяснить подробности обернулась неожиданным предложением.

Вместо краткого пояснения или стандартного «все в порядке, спасибо за беспокойство» артист озвучил конкретную сумму.

«500.000 и я дам комментарий вашему издания», — ответил Витас на предложение рассказать о своем самочувствии.

Причем, он не уточнил, в какой валюте берет оплату. Надеемся, что речь шла о рублях!

Сам Витас долгое время оставался фигурой, окруженной слухами и мифами. Его уникальный голос, эпатажное поведение и периоды долгого отсутствия на публике только подогревали интерес. Нынешний эпизод, похоже, стал еще одной главой в этой истории — но на этот раз акцент сместился с творчества на бизнес‑подход к собственной репутации.

А вы как думаете, Витас имел право требовать деньги за то, чтобы его поклонники узнали правду о его здоровье из первых уст? Поделитесь в комментариях.