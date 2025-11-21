Певец Леша Свик признан отцом внебрачного ребенка: уже платит алименты

Победой модели Екатерины Лукьяновой завершился судебный процесс. Певец Леша Свик признан отцом ее дочери Стефании. Лукьянова два года боролась, чтобы получить соответствующее решение суда.

Победа модели

По иронии судьбы суд вынес вердикт о признании отцовства Леши Свика в день его рождения, 21 ноября. Певцу исполнилось 35 лет. Но радостное событие в этот день случилось не только в его жизни.

"Поднимаю тост за своего бывшего сегодня, в честь его 35-летия. И сегодня, 21 ноября, решением вышестоящего суда официально признан отцом нашей дочери. И с сегодняшнего дня это вступает в законную силу. Свик, с днюхой тебя", — написала Екатерина Лукьянова в личном блоге.

Екатерина два года добивалась в суде признания отцовства Свика. А адвокаты музыканта все это время называли ее чуть ли не мошенницей. Теперь же они признали, что модель говорила правду.

Отцом Свик был признан без ДНК-теста. Его родство с дочкой Лукьяновой Стефанией было установлено на основании показаний матери девочки.