Певец Леша Свик признан отцом внебрачного ребенка: уже платит алименты

Победой модели Екатерины Лукьяновой завершился судебный процесс. Певец Леша Свик признан отцом ее дочери Стефании. Лукьянова два года боролась, чтобы получить соответствующее решение суда.
Победа модели
По иронии судьбы суд вынес вердикт о признании отцовства Леши Свика в день его рождения, 21 ноября. Певцу исполнилось 35 лет. Но радостное событие в этот день случилось не только в его жизни.
"Поднимаю тост за своего бывшего сегодня, в честь его 35-летия. И сегодня, 21 ноября, решением вышестоящего суда официально признан отцом нашей дочери. И с сегодняшнего дня это вступает в законную силу. Свик, с днюхой тебя", — написала Екатерина Лукьянова в личном блоге.
Екатерина два года добивалась в суде признания отцовства Свика. А адвокаты музыканта все это время называли ее чуть ли не мошенницей. Теперь же они признали, что модель говорила правду.
Отцом Свик был признан без ДНК-теста. Его родство с дочкой Лукьяновой Стефанией было установлено на основании показаний матери девочки.
Екатерина Лукьянова с дочкой от Леши Свика. Фото: соцсети Екатерины Лукьяновой
Свик платит алименты
Леша Свик начал выплачивать алименты внебрачной дочери летом этого года. Именно тогда он был признан отцом Стефании. А 21 ноября вышестоящая инстанция подтвердила это решение.
"Леша больше сделать ничего не сможет, поэтому то, что говорят его адвокаты, они могут все что угодно говорить. Они столько вранья лили, что там уже веры этим людям абсолютно нет", — сказала Екатерина Лукьянова.
Сторона артиста два года отрицала его причастность к появлению Стефании на свет. Теперь же адвокаты Свика уверяют, что он намерен в полном объеме выполнять свои обязанности по материальному содержанию дочери.
"Каких-либо задолженностей у него не имеется. Артист планирует и в дальнейшем исполнять все свои родительские обязанности, предусмотренные законом", — уточнил адвокат Леши Свика Кирилл Гавриличев.
Сколько детей у Леши Свика?
У Леши Свика две дочери. Старшая — внебрачная, от отношений с моделью Екатериной Лукьяновой. Младшую дочь Свику родила его жена, блогер Ксения Ткачева. Девочка появилась на свет первого декабря 2022 года.
Тогда сообщалось, что Леша Свик впервые стал папой. Но, как оказалось, новорожденная малышка стала вторым ребенком музыканта.
Леша Свик запомнился многим поклонникам по дуэту с Ольгой Бузовой. Во время совместного выступления на сцене они даже очень откровенно поцеловались. Потом Свику пришлось объяснять поклонникам, что его и Ольгу Бузову связывали исключительно творческие цели.
По материалам телеграм-канала Super
А вы как считаете, почему Леша Свик отказался добровольно признавать внебрачную дочь? Ответьте в комментариях.
Читайте также: