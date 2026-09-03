Певец Данко встал на сторону Резника в конфликте с Пугачевой: «Не предавал»

Данко хорошо знаком с Резником и живет с ним в одном городе. Артист заявил, что безоговорочно принимает сторону поэта.

«Я хорошо знаком с Ильей Рахмиэлевичем Резником. Мы оба живем в Ялте, общаемся, и я могу сказать о нем не по газетным заголовкам, а как о человеке, которого знаю лично», — отметил Данко Teleprogramma.org.

Напомним, что конфликт разразился после того, как в 2024 году Илья Резник записал видеообращение с поздравлением для Аллы Пугачевой к ее 75-летию. Супруга поэта Ирина Романова уточнила, что Резника уговорил поучаствовать в записи Стас Садальский, и они не знали, что видео станет частью флешмоба, организованного уехавшими из России иноагентам.

Резник произнес в кадре: «У нас пути разные, но песни наши останутся жить». Однако после того, как запись попала в прессу, Пугачева отправила поэту гневное сообщение: «Ты трус и предатель, доживай свою никчемную жизнь и напиши молитву о себе».

Данко, в свою очередь, назвал Илью Резника «великим русским поэтом-песенником» и подчеркнул, что тот всю жизнь был честен в своих убеждениях и не предал свою страну.

«Илья Рахмиэлевич не предал свою страну, не отрекся от нее в тяжелое время, не стал поливать ее грязью издалека. Он остался в России и продолжает жить и работать на своей земле», — заявил певец.

Особое внимание Данко уделил теме Родины.

«Родина — это мать. Это место, где ты родился, язык, на котором впервые заговорил, люди, среди которых вырос, культура, воспитавшая тебя. С матерью можно спорить, на нее можно обижаться, можно видеть ее ошибки. Но публично отрекаться от нее и унижать ее — это, на мой взгляд, уже нравственное предательство», — сказал он.

По его словам, человек может переехать в другую страну, но невозможно «переписать собственное детство, память и культурный код».

Данко также заявил, что Пугачеву «создала именно наша страна», и Илья Резник был одним из тех, кто дал певице слова, оставшиеся в народной памяти.