Певцов высмеял Хабенского и Безрукова: "Настолько одарены талантом, что могут совмещать руководство двумя-тремя театрами"

6 марта в Минкульте объявили о двух ключевых кадровых решениях в театральной сфере. Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский возглавил Школу-студию МХАТ в качестве исполняющего обязанности ректора.

Художественным руководителем МХАТа имени Горького назначен Сергей Безруков, который также руководит Губернским театром.

Их коллеги по цеху уже вовсю высказываются об этих назначениях. Одним из таких комментаторов стал актер Дмитрий Певцов.

Его пост носил ироничный, даже саркастический тон. Сохраняем этот текст для читателей в первозданном виде, с сохранением орфографии и пунктуации автора. Чтобы к нам не возникало вопросов!

Дмитрий Певцов высказался о Константине Хабенском и Сергее Безрукове в ироничном ключе

"Когда-то давно, лет 10–30–80 назад великие режиссеры — Таиров, Гончаров, Мейерхольд, Вахтангов, Захаров, Фоменко, Волчек (и ряд других великих — руководили каждый своим театром. И неустанно трудились, отдавая своим актерам, спектаклям все свое время, силы и талант. И больше ни на что времени и сил, очевидно, у них уже не было, - написал Дмитрий в соцсетях. -Очевидно, современные актеры-режиссеры-худруки настолько одарены талантом, временем и силами, что могут спокойно совмещать руководство двумя-тремя театрами, учебными заведениями в разных городах России, и, при этом, у них остается время на свою актерскую карьеру — съемки, спектакли, гастроли и проч. Остается только удивляться и восхищаться нашими современниками… Так что… Желаю Константину и Сергею сил и Божией помощи на их труднейших поприщах".

