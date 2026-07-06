Певцов призвал уехавших артистов извиниться: «Как громко хаяли нашу страну»

Дмитрий Певцов подчеркнул, что если артист не разделяет патриотических взглядов, ему не место в России.

Однако он признал, что в стране есть много знаменитостей, которые избегают публичных высказываний на политические темы, но продолжают работать и получать гонорары.

«Если любимец зрителей и большой артист — не патриот, то ему не место в этой стране. Хотя такие есть, они тихонечко сидят и зарабатывают деньги. А кто-то из уехавших уже просится назад. Я думаю, что насколько они громко хаяли нашу страну, настолько же громко они должны извиниться. Я понимаю, что это будет формально — они едут сюда, потому что там жрать нечего, деньги закончились, зарабатывать можно только здесь. Понятно, что были уже первые случаи, потом будут двадцать первые и тридцатые. Если они не попали под УК, они будут возвращаться», — заявил артист.

Певцов также предположил, что поток возвращающихся будет расти, поскольку за рубежом у многих звезд закончились финансовые ресурсы. При этом он подчеркнул, что речь идет только о тех, кто не нарушал законодательство.

Ранее он уже высказывался на эту тему, отмечая, что россияне склонны к прощению, однако публичные высказывания требуют соответствующей реакции.

По его мнению, те, кто «осквернял» Родину, должны публично извиняться соразмерно тому, как они высказывались ранее.

При этом вопрос о форме извинений каждый решает для себя сам. Певцов также добавил, что большинство уехавших хотят вернуться, так как жить за границей им не на что.