Петросян уселся с сыном Ваганом и дочкой Матильдой у бассейна — счастливый отец

79-летний Евгений Петросян проводит отпуск с семьей. Юморист крайне редко делится совместными снимками с Татьяной Брухуновой. Однако с детьми он позирует охотно. В своем микроблоге комик поделился летним отпускным кадром, показав, как он загорает у бассейна.

Рядом дети

Компанию отцу составили его наследники от молодой жены. Рядом с Евгением его сынишка Ваган и дочка Матильда. Оба прильнули к папе, который опустил ноги в бассейн. Ваган в соломенной шляпке и в белом костюмчике с принтом почти уселся к отцу на коленки.

С другого бока Евгения Вагановича подпирала маленькая Матильда в розовом платьице в стиле бэби-долл. Малютка по-балетному задрала свою крошечную ножку, словно пыталась рассмотреть ступню.

Заметно, что Петросян наслаждается компанией детей. Позднее отцовство пошло юмористу только на пользу. Кстати, Евгений Ваганович признался, что он еще не познакомил свою дочку Викторину с братом и сестрой. Юморист не видит в этом никакого смысла. Так как он практически не поддерживает отношений с наследницей.