Петросян уселся с сыном Ваганом и дочкой Матильдой у бассейна — счастливый отец

79-летний Евгений Петросян проводит отпуск с семьей. Юморист крайне редко делится совместными снимками с Татьяной Брухуновой. Однако с детьми он позирует охотно. В своем микроблоге комик поделился летним отпускным кадром, показав, как он загорает у бассейна.
Рядом дети
Компанию отцу составили его наследники от молодой жены. Рядом с Евгением его сынишка Ваган и дочка Матильда. Оба прильнули к папе, который опустил ноги в бассейн. Ваган в соломенной шляпке и в белом костюмчике с принтом почти уселся к отцу на коленки.
С другого бока Евгения Вагановича подпирала маленькая Матильда в розовом платьице в стиле бэби-долл. Малютка по-балетному задрала свою крошечную ножку, словно пыталась рассмотреть ступню.
Заметно, что Петросян наслаждается компанией детей. Позднее отцовство пошло юмористу только на пользу. Кстати, Евгений Ваганович признался, что он еще не познакомил свою дочку Викторину с братом и сестрой. Юморист не видит в этом никакого смысла. Так как он практически не поддерживает отношений с наследницей.
Евгений Петросян с сыном Ваганом и дочкой Матильдой. Фото: соцсети
Новая любовь
Евгений Ваганович старше своей жены Татьяны на 44 года. Но это не помешало им построить крепкую семью, в которой есть все: общие дети, забота и взаимопонимание.
"Любви все возрасты покорны, я ощутил это. У нас полное взаимопонимание. Я счастлив, что у нас такие прекрасные дети... Поздно, конечно, но лучше поздно, чем никогда. Исправляю ошибки молодости. Я раньше был женат на своей работе.
Мне иногда репертуар снился. Я не придавал особого значения семье. Считал, что семья должна помогать в главном деле. А артист должен принадлежать зрителю. Это искаженное понимание, но вот так у меня было", — признался Петросян в интервью Роману Костомарову.
Ранее мы также писали, что Брухунова сделала предложение хейтерам: "Кому очень хочется меня обсудить, перемыть мне кости".
Читайте также:
Добавить комментарий