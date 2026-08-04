«Петь не пойдешь?»: Петров подшутил над Буруновым на концерте Дмитриенко

Когда на сцену выходит артист, чье творчество отзывается в сердцах молодежи, стадион превращается в единый живой организм — и именно это случилось в минувшую субботу, 2 августа. Двадцатилетний Ваня Дмитриенко собрал в Москве около 70 тысяч поклонников: трибуны гудели от восторга, а воздух буквально искрил от энергии. Концерт стал не просто музыкальным событием, а настоящим праздником для фанатов — и ярким маркером того, как стремительно растет популярность молодого исполнителя.

Звездные гости и фирменные шутки

Как сообщает MK.RU , среди зрителей оказались и известные лица: Сергей Бурунов, который заранее обещал прийти на концерт, сдержал слово и поделился эмоциями в своем блоге. В кадре рядом с ним оказался Александр Петров — и не упустил случая подшутить над коллегой по сериалу.

«Серег, на сцену петь не пойдешь?» — с легкой иронией поинтересовался он.

Ответ не заставил себя ждать: уже в подписи к видео Бурунов лаконично и с юмором парировал: «Нет, Саш, не пойду».

И тут же добавил: «Это мы на концерте у Вани Дмитриенко. Пришел я, как и обещал!».

Эта небольшая зарисовка моментально разлетелась по соцсетям, добавив концерту еще больше медийного тепла — ведь когда звезды не просто поддерживают молодых артистов, а делают это с самоиронией, это цепляет и фанатов, и случайных зрителей.

Музыка, гитара и новая совместная работа

На сцене Ваня Дмитриенко держался уверенно и при этом по-домашнему искренне: часть композиций он исполнил под гитару, позволив слушателям прочувствовать каждую строчку. Кульминацией вечера стала премьера новой песни, записанной совместно с Malbec и Сюзанной. Свежий трек публика встретила с энтузиазмом — многие тут же начали снимать фрагменты на телефоны, чтобы позже разобрать текст и поделиться находкой в чатах и сторис.

Трогательный момент

Еще одним эмоциональным акцентом вечера стало появление на сцене Анны Пересильд, возлюбленной артиста. Девушка не просто поддержала Ваню — она публично призналась ему в любви. Этот искренний, почти камерный момент на огромной арене прозвучал особенно сильно: среди тысяч огней и криков зрителей он стал той самой личной нотой, которая делает большие шоу по-настоящему человечными.