«Песни ужасающие»: Илья Резник высказался о Ване Дмитриенко

Народный артист Илья Резник не стесняется в выражениях, когда речь заходит о современной эстраде — и на этот раз под прицел его критики попал молодой исполнитель Ваня Дмитриенко.

В эфире шоу «Нетленка» мэтр отечественной сцены, написавший хиты для Аллы Пугачевой, не скрывал своего разочарования. По его мнению, творчество юного певца отличается излишней простотой, а общий ландшафт молодежной музыки и вовсе напоминает «кошмарный паноптикум».

«Это ужасно. Он разговаривает с ними на своем языке, а язык очень примитивный. Это удручает. Я иногда включаю шоу-программы — и эти песни ужасающие, эти рэпы вечные, одни и те же лица — это вообще кошмар, паноптикум какой-то», — эмоционально высказался Резник.

Слова маэстро мгновенно разлетелись по медиапространству и вызвали бурную реакцию: поклонники Дмитриенко встали на защиту кумира, отмечая, что простота текстов — это не недостаток, а отражение языка поколения, тогда как сторонники Резника поддержали артиста, увидев в его словах голос опыта и попытку обратить внимание на уровень современной поп-культуры.

Столкновение двух миров — классической эстрады и нового музыкального тренда — вновь напомнило о вечной проблеме «отцов и детей» в искусстве: то, что для одних — прогрессивный звук времени, для других остается поводом для искреннего огорчения.

Ранее, напомним, Илья Резник критиковал молодую певицу Люсю Чеботину. Ей, правда, от мэтра досталось за манеру одеваться слишком откровенно.

А вы на чьей стороне — молодых артистов или пожилых? Поделитесь в комментариях.