"Первый частный самолет, люкс": Ксения Собчак вышла на связь после смерти Умара Джабраилова

Одной из первых, кто публично отреагировал на утрату, стала Ксения Собчак. Журналистка вспомнила их роман в 2000-х и рассказала, каким человеком был Джабраилов.

"Он являл для меня всю московскую жизнь"

Ксения призналась, что Умар в свое время стал для нее символом столичной жизни — яркой, дерзкой и роскошной.

"Когда я приехала в Москву, Умар в кепке "Миллионер" в самом модном тогда ресторане "Сан-Мишель" являл для меня всю московскую жизнь здесь, сейчас и сразу. Красавец, человек, который наизусть цитировал мне стихи то Хайяма, то Бродского. Прекрасно образованный, галантный — в общем, мужчина московской мечты. Это было фантастическое время, фантастическая влюбленность. Первый частный самолет, знакомства со знаменитостями мирового уровня, Дольче вита…"

Собчак вспомнила, что именно Джабраилов открыл для нее мир неочевидной моды.

"Во времена, когда все ходили в Chanel, он первый привел меня в бутики Margiela и Helmut Lang".

"Он был человеком сложным, но очень талантливым"

Ксения также рассказала, что спустя годы, когда у бизнесмена начались проблемы, связанные с наркотиками, он обратился за помощью именно к ней.

"Умар позвонил именно мне и попросил о помощи — дать интервью, психологически высказаться, и, как он мне тогда сказал, дать самому себе публичное обещание. Не знаю, сдержал он его или нет, но желаю, чтобы он покоился с миром. Он был человеком сложным, мечущимся, но, безусловно, очень талантливым и добрым", — написала журналистка.

Кем был Умар Джабраилов

Умар Джабраилов — фигура в российской истории яркая и неоднозначная. Выходец из чеченской семьи, он начинал карьеру в советском внешнеэкономическом банке, а после распада СССР стал одним из первых российских миллионеров, построив империю на люксовых товарах.

В 90-х он был известен как король вечеринок и главный плейбой Москвы, водил дружбу с мировыми знаменитостями — от Майкла Джексона до Софи Лорен. Последние годы он вел закрытый образ жизни.

Смерть Умара Джабраилова стала для многих неожиданностью. Причина пока не разглашается.