"Перестал пить и не говорит об этом": как изменился Ефремов после колонии

Друзья и коллеги, которые видели его до и после, в один голос говорят: он стал другим. И дело не только в новых ролях. Экс-директор Филиппа Киркорова, продюсер Леонид Дзюник, который хорошо знает Ефремова, поделился наблюдениями. По его словам, главное изменение — полный отказ от спиртного. И, что важнее, актер вообще не поднимает эту тему в разговорах.

"Ефремов уже понес наказание, которое было ему назначено судом, и теперь сосредоточен на работе. Возвращение на сцену стало для него главным приоритетом. Он перестал пить и не говорит об этом", - отметил он.

Спектакль в театре Михалкова и слухи о гонорарах

На днях Михаил Олегович впервые после освобождения сыграл в театре. Он задействован в спектакле "Без свидетелей" в "Мастерской 12" Никиты Михалкова. Каждое его появление на сцене теперь под пристальным вниманием — и зрителей, и продюсеров.

Продюсер Сергей Дворцов прокомментировал рост интереса к артисту и его гонорары. Леонид Дзюник пошел дальше и заявил, что нынешние суммы даже занижены. По его мнению, уровень Ефремова соответствует первым позициям в актерской иерархии — в одном ряду с Сергеем Маковецким и Владимиром Машковым. А значит, и зарабатывать он должен соответственно.

Как Ефремов оказался в колонии

Напомним, в июне 2020 года Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП. В состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона, Сергей Захаров, погиб от полученных травм.

Суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы, позже срок сократили до семи с половиной лет. По УДО Ефремов вышел на свободу в апреле 2025 года, отсидев около четырех с половиной лет. Почти сразу после освобождения его приняли в труппу театра Никиты Михалкова.

Почему откладывается сериал

Ранее стало известно, что съемки нового сериала с участием Ефремова перенесены. Продюсеры пока не раскрывают точные причины, но интрига вокруг гонорара и графика только подогревает интерес публики. Все ждут, в каком образе актер предстанет перед зрителями после долгого перерыва.