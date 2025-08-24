Перенес микроинсульт, пенсия в 40 тысяч и помощь прислуги: как устроен быт Диброва на Рублевке

У 65-летнего Дмитрия Диброва было четыре жены. Последней стала 36-летняя Полина. Она выступила инициатором развода. Телеведущему оставалось только согласиться. Говорят, что жена шоумена ушла к 50-летнему миллиарду Роману Товстику. Ходят слухи, что они уже живут вместе.

Без молодой жены не пропадет

Быть Диброва устроен так, что он точно не пропадет без молодой жены. Та последние пару лет итак часто отсутствовала дома. Полина уезжала в путешествия с подругами — участницами ее рублевского клуба жен.

Еще пять лет назад Дмитрий перенес микроинсульт. Дибров почувствовал себя плохо на красной дорожке кинотеатра "Октябрь". Через 15 минут бригада скорой помощи оставила его в Боткинскую больницу. Пару суток он провел в реанимации. Врачи убеждали Дмитрия, что ему необходимо бросить курить.