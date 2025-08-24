Перенес микроинсульт, пенсия в 40 тысяч и помощь прислуги: как устроен быт Диброва на Рублевке

У 65-летнего Дмитрия Диброва было четыре жены. Последней стала 36-летняя Полина. Она выступила инициатором развода. Телеведущему оставалось только согласиться. Говорят, что жена шоумена ушла к 50-летнему миллиарду Роману Товстику. Ходят слухи, что они уже живут вместе.
Без молодой жены не пропадет
Быть Диброва устроен так, что он точно не пропадет без молодой жены. Та последние пару лет итак часто отсутствовала дома. Полина уезжала в путешествия с подругами — участницами ее рублевского клуба жен.
Еще пять лет назад Дмитрий перенес микроинсульт. Дибров почувствовал себя плохо на красной дорожке кинотеатра "Октябрь". Через 15 минут бригада скорой помощи оставила его в Боткинскую больницу. Пару суток он провел в реанимации. Врачи убеждали Дмитрия, что ему необходимо бросить курить.
"Тут же выбор какой: либо ты хочешь поставить детей на ноги, либо присматривайся к комбинату ритуальных услуг. Поэтому курить я бросил сразу же", - говорил Дибров.
Дмитрий Дибров не заставлял жену Полину следить за домашним уютом, все делала прислуга. Фото: Global Look Press
Во всем помогает прислуга
В особняке на Рублевке телеведущему в бытовом плане помогает прислуга. Так что молодая жена шоумена была полностью освобождена от всех домашних хлопот. Помощники по хозяйству полностью занимаются домом, приусадебным участком, закупают продукты, делают уборку в особняке, следят за мелким ремонтом и прочим, пишет kp.ru.
Поговаривают, что жена Дмитрия съехала от него в дом по соседству. Якобы Роман Товстик арендует уютный коттедж для своей возлюбленной. Дибровы договорились, что будут вместе воспитывать сыновей. Сейчас мальчики живут в доме отца, но часто видятся с мамой.
Полина переедет в новый особняк?
Не исключено, что Полина в будущем переедет жить в новый дом. Товстик строит особняк в деревне Лапино. А Дибров успел продать свою квартиру в Филипповском переулке. На эти деньги он отстроил дом на Рублевке за 750 млн рублей.
Также Дмитрий получает пенсию — около 40 тысяч рублей. Но для него это крохи. Шоумен может рассчитывать на более значительный доход. Эксперты предполагают, что сейчас звезда ТВ за год может зарабатывать в среднем 50 млн рублей.
Читайте также:
Добавить комментарий