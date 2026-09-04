«Перебор конкретный»: Бородина возмутилась ценами на доставку капучино и омлета во время бензинового кризиса

Во время бензинового кризиса и общего роста цен даже привычные траты способны неприятно удивить людей с доходами, намного выше среднего. Телеведущая и блогер Ксения Бородина, которая и не думает скрывать, как роскошно живет, на собственном опыте убедилась, насколько неожиданно может «взлететь» итоговая сумма заказа. Звезда поделилась с подписчиками историей, которая быстро стала поводом для бурного обсуждения: завтрак из «Кофемании», казавшийся вполне обычным, обошелся ей почти в 12 тысяч рублей.

Ксения Бородина заказала себе завтрак: пшенную кашу, капучино и омлет. Сумма самого заказа составила чуть больше 7 тысяч рублей, а вот стоимость доставки неприятно поразила телеведущую — она достигла 5 тысяч рублей. В итоге весь заказ обошелся в 12 тысяч.

Одна из подписчиц поинтересовалась у Бородиной: «Расскажите, что за обида на „Кофеманию“?»

В ответ Ксения честно призналась, что сначала даже не сразу поняла, откуда взялась такая внушительная сумма.

«Я все понимаю, но доставка 5 тысяч — это перебор конкретный. Ну не может столько стоить доставка! Когда заказ на 7 тысяч, обычно они берут 650 рублей. Я просто уже оплатила. Потом сижу думаю: „А что я там такого заказала, что такая цена“. И увидела стоимость доставки. И офигела», — рассказала Бородина в личном блоге.

Бородина также показала подписчикам чек, чтобы подтвердить свои слова. Ее реакция нашла отклик у аудитории: многие согласились, что подобная стоимость доставки выглядит неоправданно высокой, особенно на фоне и без того немаленького чека за еду.

А вы уже почувствовали на себе кризис с бензином? Поделитесь в комментариях.