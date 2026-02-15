Пенкин расставил точки: что на самом деле связывало певца с Долиной и Моргуновой

В недавнем интервью он прямо ответил на вопросы о самых громких слухах, которые его окружают. И главное — окончательно опроверг информацию о романе с народной артисткой Ларисой Долиной.

Слухи о возможных отношениях между Пенкиным и Долиной ходили давно. Оба — яркие звезды российской эстрады, оба с мощными голосами и харизмой. Но, как выяснилось, за красивой картинкой совместных фото и эфиров ничего личного не стояло.

В интервью News.ru Сергей Пенкин был категоричен.

"С Долиной мы хорошо знакомы, но ни о каких романах и речи не было".

По его словам, их связывает только давнее знакомство и профессиональное уважение. Лариса Долина, которая сейчас переживает непростой период с выселением и финансовыми проблемами, остается для него просто коллегой и хорошей знакомой.

Пенкин не остановился на опровержении слухов о Долиной. Он также развеял домыслы о романе с легендарным диктором Светланой Моргуновой, отметив, что между ними была значительная разница в возрасте и ничего романтического не происходило.