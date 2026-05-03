Пельш рассказал о шутке, разрушившей его дружбу с Абдуловым: «У меня за неделю до этого собака умерла»

Многие знали Александра Абдулова как великого актера, но близкие отмечали его невероятную любовь ко всему живому, особенно к бездомным собакам. Увидев на улице замерзшего щенка, он всегда приносил его домой, выхаживал и находил ему хороший дом.

Особенно артист любил таксу Авоську с французским именем Юссель де Фин Шассер. Ее артисту подарил модельер Пьер Карден во время гастролей. Собака всюду сопровождала хозяина.

Позже Абдулов подобрал на улице пуделя, но из-за занятости отдал его матери. Эту историю вспомнил автор Дзен-канала «Легенды экрана».

Как Александр Абдулов выкупил несколько собак

Программа «Розыгрыш» славилась дерзкими шутками, но однажды ее создатели изрядно перестарались. Зная о любви Абдулова к животным и его плане поужинать в корейском ресторане, ее авторы инсценировали заказ блюда из собачатины, выкатив в зал клетку с живой собакой. Актер побледнел от шока.

Александр Гаврилович выкупил несчастную собаку, даже не спросив цены. Так повторилось шесть раз. Официанты выносили новые клетки, а Абдулов каждый раз платил, спасая животных. После этого он начал обзванивать друзей, чтобы найти для них новых хозяев.

В этот момент ведущий Валдис Пельш признался, что все это было постановкой для программы «Розыгрыш». Актер был шокирован жестокостью шутки и настоял, чтобы все собаки остались у него. Одну из них он забрал навсегда. Самое трагичное выяснилось лишь спустя годы.

Александр Абдулов осудил поступок создателей «Розыгрыша»

После смерти Александра Абдулова в 2008 году Валдис Пельш рассказал, что актер тогда сказал: «Вы, конечно, твари конченые. Воспользовались тем, что у меня за неделю до этого собака умерла».

Однако оказалось, что съемочная группа не знала о его недавней утрате. Это было ужасным совпадением.

Позже Валдис Пельш неоднократно приходил к нему с извинениями.Зрители были возмущены: на телеканал обрушился шквал писем с требованиями прекратить подобные жестокие розыгрыши.

