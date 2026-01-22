Пелагея сделала признание о дочери: "Темперамент, которому позавидовал бы испанский матадор"

Девятилетие Таисии стало для певицы Пелагеи особенным днем. Звезда поделилась редким фото с именинницей и посвятила дочери нежные строки. Артистка обратилась к Таисии с признанием в любви.

Трогательное поздравление для Таисии

21 января единственной дочери певицы Пелагеи Таисии исполнилось девять лет. В этот день звездная мама публично обратилась к своей наследнице в личном блоге. Она поздравила Таисию и немного рассказала поклонникам о ней.

"Каждый день, проведенный рядом с тобой, радость! Вчера пела тебе перед сном нашу колыбельную, и снова не верила своему счастью… Ты такая чудесная, добрая, умная, красивая, смелая, внимательная, смешная и моя. Целых 9 счастливых лет", — написала певица.

Пелагея описала характер девочки яркими фразами и не скрыла восторг от ее темперамента и таланта.