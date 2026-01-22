Пелагея сделала признание о дочери: "Темперамент, которому позавидовал бы испанский матадор"

Девятилетие Таисии стало для певицы Пелагеи особенным днем. Звезда поделилась редким фото с именинницей и посвятила дочери нежные строки. Артистка обратилась к Таисии с признанием в любви.
Трогательное поздравление для Таисии
21 января единственной дочери певицы Пелагеи Таисии исполнилось девять лет. В этот день звездная мама публично обратилась к своей наследнице в личном блоге. Она поздравила Таисию и немного рассказала поклонникам о ней.
"Каждый день, проведенный рядом с тобой, радость! Вчера пела тебе перед сном нашу колыбельную, и снова не верила своему счастью… Ты такая чудесная, добрая, умная, красивая, смелая, внимательная, смешная и моя. Целых 9 счастливых лет", — написала певица.
Пелагея описала характер девочки яркими фразами и не скрыла восторг от ее темперамента и таланта.
"Темперамент, которому позавидовал бы испанский матадор, помноженный на невероятную нежность и эмпатию, плюс спортивный характер и абсолютно творческая душа. Ты только готовишься покорять этот мир, но уже совершенно точно делаешь его прекраснее", — призналась звезда.
Пелагея с дочерью Таисией. Фото: соцсети певицы Пелагеи
Скоротечный брак Пелагеи и Телегина
Певица Пелагея вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина в 2016-м году. Этот союз просуществовал недолго. Уже в 2019-м пара сообщила о намерении развестись. В 2020-м брак Пелагеи и Телегина был расторгнут.
С тех пор звезда растит дочь одна. Телегин в 2021-м году женился на новой избраннице, Марии Гончар. О личной жизни Пелагеи ничего не известно.
Ранее Пелагея рассказывала о том, как воспитывает дочку. Таисия не слушает песню "За деньги — да" и смотрит советские фильмы.
Суд по алиментам и запрет на выезд ребенка
В конце мая 2024 года стало известно, что Пелагея проиграла бывшему мужу суд по алиментам. Иван Телегин на протяжении нескольких лет продолжал юридический процесс после развода со звездой. Спортсмен был не согласен с высоким уровнем алиментов на содержание общей дочери и добился решения в свою пользу.
Кроме того, хоккеист подписал документ о запрете на выезд ребенка из РФ. Певица периодически оспаривает этот запрет, чтобы дать возможность Таисии увидеть мир.
