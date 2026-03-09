Павел Прилучный об Агате Муцениеце: "Если бы я ее избил, было бы видно"

В новом интервью Лауре Джугелии Павел Прилучный изложил свою точку зрения на скандальный развод с экс-супругой. Актер уверен, что Агата Муцениеце сознательно оклеветала его, распространив ложные истории об абьюзе.

Павел Прилучный об Агате Муценице: "Не помню, чтобы поднимал на нее руку"

Актер считает, что целью Агаты являлся пиар и репутационный удар, который в итоге обернулся для Прилучного изоляцией в окружении и ярлыком домашнего тирана.

"Давайте по факту. Я занимался же боксом, у меня КМС, рука тяжелая… Если бы я ее избил, точно было бы видно. И она точно пошла бы в полицию и написала заявление, - отметил Павел. -А если ты всего этого не сделала, то какое право имеешь говорить, что я тебя избивал? Не помню, чтобы поднимал на нее руку. Меня совсем не так воспитывали…"

Прилучный признал, что в прошлом действительно отличался импульсивным характером и мог вскипеть во время ссор. Он рассказал, что в пылу конфликта позволял себе повышать голос, использовать нецензурную лексику и резкие выражения в адрес партнерши.

Однако, по его словам, дело никогда не доходило до рукоприкладства. Он подчеркнул, что если бы он ее ударил, она физически не смогла бы потом вести шоу "Голос".

Почему Павел Прилучный выбросил телефон Агаты Муцениеце в окно

Их конфликты ограничивались громкими ссорами и эмоциональными вспышками, в порыве которых он мог бросать угрозы, но реальных действий за ними не следовало.

Также весной 2020 года широкую огласку получил конфликт, в ходе которого Павел разбил и выбросил в окно сотовый телефон Агаты. По словам актера, его поступок был спровоцирован самой супругой.

Павел пояснил, что в тот момент, когда он ел, Агата разговаривала в его присутствии с мужчиной, обсуждая откровенные темы, которые ему было неприятно слушать. Это и стало причиной, по которой он выбросил устройство из окна первого этажа.

А что вы думаете об этих отношениях? Делитесь в комментариях!