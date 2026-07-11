Паулина Андреева ушла к молодой копии Федора Бондарчука и бизнес-партнеру миллиардера

На портале
«Андрей Сутормин — можете найти его профиль в соцсетях, если интересно. Она ездила с ним и в Непал. Непонятно, зачем что-то скрывать», — написал пользователь с ником Аndrusha.
Как Паулина Андреева путешествует с новым избранником
Действительно, 37-летняя Андреева и Сутормин, которому около 34 лет, путешествуют вместе. Это подтверждают, например, фотографии актрисы, опубликованные в аккаунте Сутормина из разных поездок.
Кроме того, они выкладывают снимки из одних и тех же мест (в частности, из недавней поездки на Алтай), подписаны друг на друга в соцсетях и ставят лайки под публикациями. При этом открыто свои отношения они никак не комментируют, так что остаётся неясным, их связывает дружба или нечто большее.
Кто такой Андрей Сутормин
Сутормин — сооснователь и генеральный директор строительной компании Biom Development Group. Эта фирма занимается строительством квартала в рамках проекта «город будущего» Nuanu Creative City, расположенного на побережье Бали.
Стратегическим инвестором и сооснователем проекта выступает известный российский миллиардер, основатель платежной системы QIWI Сергей Солонин.
Согласно данным из профиля Сутормина на LinkedIn, у него медицинское образование: в 2016 году он окончил Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова по специальности «педиатрия», а затем прошёл интернатуру в Сеченовском университете.
В своих соцсетях Сутормин часто публикует фотографии из поездок по разным странам (особенно восточным), на которых он запечатлен на фоне храмов и рядом со священнослужителями.
Андрей Сутормин. Фото: соцсети
Любопытно, что похожий контент в последнее время все чаще появляется и в аккаунте Андреевой. К тому же недавно она призналась, что заинтересовалась философией.
Но самая яркая деталь, которую заметили подписчики актрисы: Андрей Сутормин невероятным образом похож на Федора Бондарчука. Можно сказать, что его молодая копия.
Ведь недаром же говорят, что некоторые любят один типаж мужчин и женщин.
А что вы думаете, действительно ли Паулина и Андрей начали встречаться? Делитесь в комментариях!