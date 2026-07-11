Паулина Андреева ушла к молодой копии Федора Бондарчука и бизнес-партнеру миллиардера

На портале Spletnik раскрыли, с кем сейчас проводит время Паулина Андреева. Как отмечают в комментариях, бывшая супруга 59-летнего Федора Бондарчука встречается с девелопером Андреем Суторминым — бизнес-партнером миллиардера Сергея Солонина.

«Андрей Сутормин — можете найти его профиль в соцсетях, если интересно. Она ездила с ним и в Непал. Непонятно, зачем что-то скрывать», — написал пользователь с ником Аndrusha.

Как Паулина Андреева путешествует с новым избранником

Действительно, 37-летняя Андреева и Сутормин, которому около 34 лет, путешествуют вместе. Это подтверждают, например, фотографии актрисы, опубликованные в аккаунте Сутормина из разных поездок.

Кроме того, они выкладывают снимки из одних и тех же мест (в частности, из недавней поездки на Алтай), подписаны друг на друга в соцсетях и ставят лайки под публикациями. При этом открыто свои отношения они никак не комментируют, так что остаётся неясным, их связывает дружба или нечто большее.

Кто такой Андрей Сутормин

Сутормин — сооснователь и генеральный директор строительной компании Biom Development Group. Эта фирма занимается строительством квартала в рамках проекта «город будущего» Nuanu Creative City, расположенного на побережье Бали.

Стратегическим инвестором и сооснователем проекта выступает известный российский миллиардер, основатель платежной системы QIWI Сергей Солонин.

Согласно данным из профиля Сутормина на LinkedIn, у него медицинское образование: в 2016 году он окончил Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова по специальности «педиатрия», а затем прошёл интернатуру в Сеченовском университете.

В своих соцсетях Сутормин часто публикует фотографии из поездок по разным странам (особенно восточным), на которых он запечатлен на фоне храмов и рядом со священнослужителями.