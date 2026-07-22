Паулина Андреева после развода с Федором Бондарчуком запела на чужой свадьбе

Паулина Андреева, недавно пережившая развод с Федором Бондарчуком, стала одной из самых ярких гостей на свадьбе младшего брата. Актриса появилась на торжестве в элегантном наряде — серебристом шелковом топе в сочетании с юбкой. Образ подчеркивал ее настроение: Паулина выглядела по-настоящему счастливой и словно излучала свет.

Праздник в честь женитьбы Игоря и его избранницы Маргариты развернулся в Санкт‑Петербурге — местом проведения стал исторический особняк Ермолинского. Андреева не просто разделила радость с близкими: она подготовила для молодоженов особенный подарок.

Под бурные овации гостей актриса исполнила песню, превратив момент в один из самых трогательных эпизодов вечера.