Паулина Андреева после развода с Федором Бондарчуком запела на чужой свадьбе

Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Паулина Андреева выглядела очень счастливой на свадьбе своего брата.

Паулина Андреева, недавно пережившая развод с Федором Бондарчуком, стала одной из самых ярких гостей на свадьбе младшего брата. Актриса появилась на торжестве в элегантном наряде — серебристом шелковом топе в сочетании с юбкой. Образ подчеркивал ее настроение: Паулина выглядела по-настоящему счастливой и словно излучала свет.

Праздник в честь женитьбы Игоря и его избранницы Маргариты развернулся в Санкт‑Петербурге — местом проведения стал исторический особняк Ермолинского. Андреева не просто разделила радость с близкими: она подготовила для молодоженов особенный подарок.

Под бурные овации гостей актриса исполнила песню, превратив момент в один из самых трогательных эпизодов вечера.

Паулина Андреева блистала на свадьбе брата. Фото: кадр видео в соцсети

Организацией торжества занималась невеста — Маргарита, профессиональный ивент‑менеджер. А ее жених, Игорь, известный как ведущий мероприятий, внес в праздник личную нотку: он играл для любимой на саксофоне и пел романтичные композиции. Кульминацией вечера стал их медленный танец — он растрогал всех до слез.

Празднование длилось два дня. Обед оформили в русском стиле — атмосферу задавал живой аккомпанемент баяна. Особое очарование придавал свадебный торт: его украсили фигуркой Человека‑паука (это любимый супергерой жениха) и миниатюрной копией невесты в белом платье.

Сейчас в жизни Паулины Андреевой начинается новый этап — по слухам, актриса встретила новую любовь. Ее избранником называют Андрея Сутормина, 34‑летнего мужчину, чье сходство с Федором Бондарчуком не осталось незамеченным поклонниками. При этом сам Сутормин далек от светской суеты: он не стремится к публичности и редко попадает в хроники светских мероприятий.

У Андрея медицинское образование: в 2016 году он завершил обучение в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова по специальности «Педиатрия», а затем прошел интернатуру в Сеченовском университете.

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