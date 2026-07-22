Паулина Андреева после развода с Федором Бондарчуком запела на чужой свадьбе

Паулина Андреева, недавно пережившая развод с Федором Бондарчуком, стала одной из самых ярких гостей на свадьбе младшего брата. Актриса появилась на торжестве в элегантном наряде — серебристом шелковом топе в сочетании с юбкой. Образ подчеркивал ее настроение: Паулина выглядела по-настоящему счастливой и словно излучала свет.
Праздник в честь женитьбы Игоря и его избранницы Маргариты развернулся в Санкт‑Петербурге — местом проведения стал исторический особняк Ермолинского. Андреева не просто разделила радость с близкими: она подготовила для молодоженов особенный подарок.
Под бурные овации гостей актриса исполнила песню, превратив момент в один из самых трогательных эпизодов вечера.
Паулина Андреева блистала на свадьбе брата. Фото: кадр видео в соцсети
Организацией торжества занималась невеста — Маргарита, профессиональный ивент‑менеджер. А ее жених, Игорь, известный как ведущий мероприятий, внес в праздник личную нотку: он играл для любимой на саксофоне и пел романтичные композиции. Кульминацией вечера стал их медленный танец — он растрогал всех до слез.
Празднование длилось два дня. Обед оформили в русском стиле — атмосферу задавал живой аккомпанемент баяна. Особое очарование придавал свадебный торт: его украсили фигуркой Человека‑паука (это любимый супергерой жениха) и миниатюрной копией невесты в белом платье.
Сейчас в жизни Паулины Андреевой начинается новый этап — по слухам, актриса встретила новую любовь. Ее избранником называют Андрея Сутормина, 34‑летнего мужчину, чье сходство с Федором Бондарчуком не осталось незамеченным поклонниками. При этом сам Сутормин далек от светской суеты: он не стремится к публичности и редко попадает в хроники светских мероприятий.
У Андрея медицинское образование: в 2016 году он завершил обучение в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова по специальности «Педиатрия», а затем прошел интернатуру в Сеченовском университете.