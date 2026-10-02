Паулина Андреева и Федор Бондарчук проигнорировали друг друга на публике

Бывшие супруги Паулина Андреева и Федор Бондарчук пересеклись на светском мероприятии. Но даже стоять рядом отказались. Паулина сделала вид, что не знает Федора.

На премьере фильма «Битва моторов» красная дорожка стала местом неожиданной тишины между экс‑супругами — актрисой Паулиной Андреевой и режиссером Федором Бондарчуком. Оба появились на мероприятии, однако никакой видимой коммуникации между ними не было: пара отказалась от совместных фото и не демонстрировала даже формального взаимодействия. Гости и пресса отметили, что, несмотря на присутствие в одном пространстве, Андреева и Бондарчук держались обособленно — словно между ними пролегла невидимая граница.

Зато от Паулины Андреевой взгляд было просто не отвести! Впрочем, как всегда. Артистка выбрала для выхода в свет элегантное черное платье, а укладку выполнила в ретро-стиле — ровно в духе самой картины.

На премьере блистали и звезды проекта. Иван Янковский поначалу появился без супруги: прошел перед камерами и осмотрел зал кинотеатра, где была выставлена реквизит со съемочной площадки.

Чуть позже Иван и Диана Пожарская позировали вместе у пресс-вола. Актриса выбрала строгое длинное черное платье, а ее муж — классический смокинг. Как и обычно на их совместных выходах, пара много смеялась и не прятала отличного настроения. Это было первое появление на публике Янковского и Пожарской после появления у них второго ребенка. Окружающие отметили, что Пожарская стала просто копией своей свекрови, актрисы Оксаны Фандеры.

Напомним, недавно Иван и Диана во второй раз стали родителями — у них появился еще один сын. Мальчика назвали Давидом, а старшего ребенка супругов зовут Олегом.