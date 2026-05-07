Паулина Андреева гуляет по Парижу с подругами на фоне развода с Федором Бондарчуком

Поездка стала первым масштабным путешествием актрисы после того, как в середине апреля 2026 года она инициировала бракоразводный процесс с режиссером Федором Бондарчуком.

Слухи о разладе в семье начали циркулировать еще в 2024 году. Тогда Федор Сергеевич заметно реже появлялся на публике вместе с супругой. Внимательные поклонники также заметили, что режиссер перестал носить обручальное кольцо — этот факт лишь подлил масла в огонь домыслов.

Официальное подтверждение расставания последовало лишь в марте 2025‑го. Тогда Андреева разместила в социальных сетях совместное фото с Бондарчуком и сопроводила его заявлением: пара расходится, сохранив взаимное уважение.

Но позже Паулина пост удалила. И появилась информация о ее воссоединении с Бондарчуком. Однако второй шанс оказался провальным. Паре не удалось спасти свои отношения. Андреева и Бондарчук приняли окончательное решение о разводе.

Режиссера, по некоторым данным, сейчас связывают романтические отношения с овдовевшей несколько месяцев назад актрисой Викторией Исаковой.