«Папа не чужой человек»: муж Борщевой оправдался за слезы дочери после его слов в эфире «Выживалити. Наследники»

Муж звезды Comedy Woman Елены Борщевой впервые подробно прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг его воспитания старшей дочери Марты. Бодибилдер уверен: строгий отец — не тиран, а тот, кто по-настоящему заботится.

Что произошло

Поводом для обсуждения стало участие 19-летней Марты Юшкевич во втором сезоне реалити-шоу «Выживалити. Наследники» на телеканале «Пятница!». Девушка отправилась выживать в Таиланд прямо посреди учебного года в ГИТИСе. В одном из эпизодов участникам показали видеообращения родителей — и слова Валерия оказались настолько резкими, что Марта не сдержала слез. Зрители увидели, как отец говорит дочери, что не собирается покупать ей квартиру, что ей пора становиться самостоятельной, что принцесс воспитывать не нужно.

Интернет тут же разделился на два лагеря. Одни называли Юшкевича «абьюзером» и «тираном», другие считали, что отец просто готовит дочь к реальной жизни. Сама Марта позже объяснила: интервью с родителями длилось больше двух часов, и в нем было много теплых слов — но создатели шоу оставили только жесткие фрагменты.

Позиция отца

На премьере сериала «Чудо» Валерий Юшкевич не стал уходить от неудобных вопросов. Спортсмен признался, что важные решения в семье они с Еленой принимают вместе, но хозяин в доме — он. Высказывать мнение, по его словам, принято открыто и без недомолвок.

«Иногда [напутствия и советы] жесткие. Потому что папа не чужой человек и может высказать что-то жестко. Но в целом, конечно, у нас в семье все хорошо. Бывают разные истории, но мы любим друг друга, счастливы, любим наших детей и, конечно же, их поддерживаем», — отметил Юшкевич в беседе с Super.ru.

Юшкевич не отказался от своих слов и после шоу. Он убежден, что от отца требуется и строгость, и ласка — а когда с детей «сдувают пылинки и воспитывают принцесс», они потом ничего не хотят добиваться в жизни. При этом спортсмен подчеркнул: руку на детей не поднимал никогда — только словесное воспитание.