Панкратов-Черный живет в квартире жены и работает из-за скромной пенсии

Сейчас артист вместе с супругой Юлией Монаховой живет в двухкомнатной квартире на Мосфильмовской улице. Эту жилплощадь жена получила в наследство от отца. Однако у Панкратова-Черного есть и собственное жилье — квартира на Тверской, которую в советское время выделил Союз кинематографистов. Изначально это была «однушка», но актер перестроил ее в трехуровневые апартаменты.

Последние годы были для артиста непростыми. В 2024 году он неудачно упал и сломал пять ребер.

«Упал, поломал ребра. Я отменил все спектакли. Очень больно. Поэтому лежу», — рассказывал он «Комсомольской правде».

К счастью, восстановление прошло относительно быстро.

А в 2018 году Панкратова-Черного срочно госпитализировали в Москве. Ему требовалась операция — врачи обнаружили заболевание сухожилий, которое грозило потерей подвижности руки. После вмешательства серьезных последствий удалось избежать.

Из-за отсутствия жилья подмосковные власти организовали переселение погорельцев из бараков в новые квартиры. Соответствующее решение приняла комиссия по ЧС, а средства выделили из местного бюджета.

Александр Панкратов-Черный отметил, что сейчас много работает, хотя пенсия у него скромная — денег хватает только на еду, а на путешествия и развлечения уже нет.

За свою долгую карьеру артист сыграл более чем в 120 фильмах. Среди последних проектов — «Гардемарины 1787. Война», «Японский бог» и «Ангелы района». Помимо кино, Панкратов-Черный успел издать две книги.

В феврале 2023 года Панкратов-Черный попал в скандал: зрители решили, что он вышел на сцену нетрезвым. Позже выяснилось, что артист действительно немного выпил — но только после того, как узнал о тяжелом состоянии своей сестры. Организаторы подтвердили эту версию, а сам актер извинился и отказался от гонорара.

А в 2019 году его сняли с рейса «Барнаул – Москва». После того как артист попросил у стюарда 100 граммов водки и воды, бортпроводник счел его поведение неадекватным. В итоге Панкратов-Черный покинул борт, предварительно извинившись перед пассажирами.

Тот скандал, кстати, не стал первым: еще в 2013 году актера сняли с поезда «Москва – Владивосток» из-за нецензурной брани.

Несмотря на все перипетии, Александр Панкратов-Черный остается одним из самых узнаваемых и любимых актеров своего поколения. Его герои — от Костика в «Мы из джаза» до комических персонажей в «Зимнем вечере в Гаграх» и «Ширли-мырли» — давно стали классикой.