Отпуск со вкусом люкса: звезда «Ландышей» Ника Здорик отдохнула в Турции в образах за 1, 2 млн рублей

Отдых может быть не только про море и солнце — иногда он становится полноценной модной выставкой. Именно так можно описать недавнюю поездку актрисы Ники Здорик в Турцию. Вместо привычных пляжных луков звезда сделала ставку на премиальные образы, каждый из которых тянет на отдельный фэшн‑сюжет. Суммарная стоимость только нескольких ключевых вещей из ее гардероба во время отпуска превысила 1,2 миллиона рублей — и это без учета остальных деталей образа.

Люксовые акценты: из чего сложился миллионный гардероб

В центре внимания оказался аксессуар, который сложно не заметить. Как отметил «Звездач», на руке Ники Здорик красовались часы Rolex стоимостью более миллиона рублей. Такой предмет не просто дополняет образ — он сам по себе становится главным героем кадра.

Не менее стильными, хоть и куда более легкими по настроению, стали пляжные детали. Панама от Jacquemus за 21 тысячу рублей добавила образу расслабленного шика, а ярко‑голубой купальник от Sporty and Rich за 20 тысяч рублей подчеркнул умение актрисы сочетать комфорт с трендовой эстетикой. Вместе эти вещи складываются в продуманный курортный стиль, где каждая деталь работает на общий эффект.

Модный отпуск как часть имиджа

Такой подход к отдыху — не просто про дорогие вещи. Для публичных персон отпускные образы становятся частью личного бренда: они транслируют вкус, статус и даже настроение. В случае Ники Здорик ставка сделана на узнаваемые люксовые марки и яркие акценты, которые гарантированно привлекают внимание в соцсетях и медиа.

Самые заметные роли Ники Здорик

Широкую известность Нике принесли несколько крупных проектов:

«Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война» (режиссер Светлана Дружинина) — в этих фильмах она сыграла Александру Ягужинскую, дочь героев Александра Белова и Анастасии Ягужинской. На площадке ей довелось поработать с Дмитрием Харатьяном, Александром Домогаровым, Михаилом Боярским и другими звездами.

(режиссер Светлана Дружинина) — в этих фильмах она сыграла Александру Ягужинскую, дочь героев Александра Белова и Анастасии Ягужинской. На площадке ей довелось поработать с Дмитрием Харатьяном, Александром Домогаровым, Михаилом Боярским и другими звездами. «Ландыши. Такая нежная любовь» — сериал, который сделал актрису особенно популярной у молодой аудитории. Ника исполнила главную роль Кати Орловой — дочери олигарха, чья жизнь резко меняется после встречи с простым парнем. Проект получил продолжение: в сериале «Ландыши. Вторая весна» героиня Ники сталкивается с новыми вызовами.

Также в фильмографии актрисы есть роли в проектах «Там, где цветет полынь», «Хор», «Женская версия. Дедушкина внучка» и других.

Помимо кино и театра, Ника Здорик пробует себя на телевидении: в 2025 году она стала одной из ведущих шоу «Богатырские игры» на СТС (вместе с Михаилом Пореченковым и Дмитрием Масленниковым).

А вам какая роль Ники Здорик кажется особенно удачной? Нравится актриса? Поделитесь в комментариях.