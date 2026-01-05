"Отнялись ноги, левая рука": последнее обращение актрисы из "Слова пацана" Александры Березовец-Скачковой

Смерть известного актера всегда оставляет после себя не только пустоту, но и воспоминания о его последнем, самом трудном пути. История ухода из жизни Александры Березовец-Скачковой, актрисы, полюбившейся зрителям по сериалу "Слово пацана", стала примером мужества и искренности перед лицом тяжелого недуга.

Последнее обращение

Всего за несколько недель до своего ухода в начале 2026 года, в возрасте 52 лет, Александра поделилась с подписчиками горькой правдой о своем состоянии. Ее слова были наполнены болью, но не утратой духа. Актриса сообщила, что болезнь, с которой она долго сражалась, берет верх: у нее отнялись ноги и левая рука.

"На всякий случай прошу у вас прощения за все. Знайте, что я очень любила людей", — обращалась она к своей аудитории, подчеркивая, что именно любовь к друзьям и близким была ее главной опорой.

Долгий путь лечения

Общественность узнала о ее онкологическом диагнозе лишь в феврале 2025 года, хотя борьба началась весной 2024-го. За это время Александра прошла через курсы химиотерапии и хирургическое вмешательство, но, несмотря на все усилия, болезнь оказалась сильнее. Врачи давали неутешительные прогнозы, которые, к сожалению, подтвердились.

Однако до последнего дня актриса не сдавалась. Она не теряла желания работать и быть полезной. Еще в мае 2025 года, уже сильно ослабев, она искала возможность удаленной работы, с иронией отмечая.

"Остались из здорового: руки, голова и сердце. Интересно, можно ли найти работу для этих частей тела?".

Благодарность за поддержку

Александра неоднократно выражала искреннюю признательность всем, кто помогал ей в этой неравной борьбе — и теплыми словами, и материально. Она прямо говорила, что финансовая помощь поклонников и неравнодушных людей давала ей возможность продолжать лечение и, по сути, оставаться живой.