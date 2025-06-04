Откуда взялась Алена Кравец?

Светская львица Алена Кравец называет себя моделью и певицей. По факту же она, рублевская жена, супруга миллионера Руслана Кравец.

Алене Кравец 30 мая исполнилось сорок лет, а ее мужу в январе было 62 года.

Девичья фамилия Алены Кравец — Кругликова. Она родилась в Москве в интеллигентной семье, ее папа военный, а мама преподавательница МГТУ имени Баумана. Выросла Алена на Чистых прудах и по сей день обожает этот район.

В 2001 году Алена познакомилась с будущим мужем Русланом Кравец. Их совместная жизнь часто становилась предметом для обсуждения в телевизионных ток-шоу.

Алена обвиняла мужа в насилии. В какой-то момент пара даже разводилась, но потом воссоединилась.

Сейчас в ток-шоу обсуждается история дочери Алены Кравец, Даниэллы. Ранее считалось, что Даниэлла родной ребенок Кравец, но теперь выяснилось, что приемный.