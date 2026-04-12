"Отключи свою жену": Симоньян рассказала, как унизила врача, не спасшего Кеосаяна

В новом выпуске программы "Секрет на миллион" на НТВ Симоньян выдала душераздирающую деталь их больничной эпопеи. Оказывается, врачи начали уговаривать ее "отпустить" Тиграна практически сразу после клинической смерти. Медики в один голос твердили: мозг уничтожен, чуда не будет, аппараты лишь тянут время и деньги.

Журналистка призналась, что однажды у нее сломался фильтр. Один особо настойчивый эскулап заявил ей буквально следующее: мол, зачем все это, смысла нет, да и удовольствие дорогое. И тут Маргариту прорвало.

"Я предложила ему отключить свою жену… Больше мне никто не предлагал. Вот как можно взять и отключить своего мужа?", — вспоминала она свою реплику.

По словам Симоньян, после этой фразы вопросы про экономию бюджета и бесполезность лечения прекратились раз и навсегда.

Маргарита пересказала свои переживания так: ее сейчас успокаивает только мысль, что Кеосаян ушел мгновенно, а весь этот ад тянула только она одна. Журналистка сравнила возможные страдания мужа с расстрелом, заявив, что лежать прикованным к стойке со стомой, не имея возможности даже пошевелиться и позвать на помощь, — это во много раз хуже пули.

"Нельзя жить с мыслью, что твой любимый мог так мучиться. Я верю врачам, что ничего слышать и понимать он не мог… Все это же хуже чем расстрел!", — высказалась руководитель RT.

Напомним предысторию. В конце декабря 2024 года у супруга Симоньян, известного режиссера Тиграна Кеосаяна, резко ухудшилось состояние. На фоне проблем с сердцем началась пневмония, и 58-летний мужчина впал в кому.

Девять долгих месяцев Маргарита жила между больничной палатой и надеждой. Она не отходила от кровати мужа, разговаривала с ним, держала за руку. Но осенью 2025 года Кеосаян скончался, так и не придя в себя.

А теперь представьте горе женщины, которая теряет мужа. А потом представьте, что какой-то человек в белом халате предлагает ей добить любимого своими руками.

Сейчас, спустя полгода после смерти мужа, Симоньян призналась, что смысл жизни для нее фактически исчез. Ее держат на плаву только дети и странное, мистическое утешение.

Она рассказала, что до сих пор ощущает присутствие Кеосаяна. Режиссер, по ее словам, приходит к ней по ночам. Он говорит ей, что никуда не уходил и всегда будет рядом. И это единственное, что сейчас помогает Маргарите не сломаться окончательно.

Журналистка добавила, что плачет вовсе не из-за свалившихся на нее проблем (напомним, после смерти мужа у нее самой обнаружили рак груди с метастазами). Ей просто до безумия жалко Тиграна. Потому что он так хотел жить, строил планы и даже шутил, что не умрет в 58.

А вы бы смогли отключить любимого человека от аппарата, если бы врачи сказали, что шансов нет? Или поступили бы как Маргарита и бились до конца? Пишите в комментариях.