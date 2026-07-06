Отец Маликова о наследстве: «Получит тот, кому оно действительно нужно»

Несмотря на более чем полувековую карьеру и сотни хитов, маэстро считает главным богатством не материальные накопления, а семью. Со своей супругой Людмилой он прожил уже 58 лет — они поженились 9 октября 1966 года.

Маликов признался, что именно жена стала его музой и опорой во всех начинаниях. Он вспоминает, как зимой вытоптал на снегу ее имя у подъезда, чтобы произвести впечатление.

«Смело могу сказать: это она, Люся, дала старт многим моим творческим деяниям», — делился артист.

Сын Юрия Федоровича, Дмитрий Маликов, стал одним из самых узнаваемых российских певцов и композиторов.

Дочь Инна возглавляет коллектив «Новые самоцветы» и продолжает традиции отца. Именно ей Юрий Федорович передал бразды правления группой, когда решил отойти от повседневного руководства.

«Я сказал дочери Инне: "И ты пой!"» — рассказывал он о передаче творческого наследия. Сам Маликов с гордостью отмечает, что в его коллективе работало более 50 человек, но главное — родные не только не подвели, но и приумножили его дело.

Он называет детей и внуков своим самым ценным наследством, а на вопросы о завещании отвечает с улыбкой: материальное передается тем, кому оно действительно нужно, а главное остается в песнях и памяти.

В 1971 году Юрий Маликов создал ВИА «Самоцветы», который стал символом эпохи. За 55 лет коллектив пережил кризисы, расколы и возрождения, но песни ансамбля остались в сердцах миллионов.

«Удивительно — 70-е и 80-е называют эпохой застоя, а творческая энергия била через край», — рассуждал маэстро. Название группы родилось благодаря песне «Увезу тебя я в тундру» со строчкой «Сколько хочешь самоцветов мы с тобою соберем».

Маликов считает, что его истинное наследство — это наследие культурное, которое он оставил не только детям, но и всей стране.

Песни «Самоцветов» звучат по сей день, а «Не надо печалиться» и «Мой адрес — Советский Союз» стали крылатыми фразами. Сегодня Юрий Маликов продолжает творить, развивать проекты и оставаться мостом между поколениями.