Отбывающей наказание в колонии Елене Блиновской разрешили увидеться с детьми

Елена Блиновская, отбывающая тюремный срок, видит своих детей крайне редко — примерно раз в четыре месяца. Об этом рассказал брат блогерши Александр Останин. При этом родители Елены регулярно навещают ее в колонии: по словам Александра, они были у дочери буквально в эту пятницу.

Связь самой Блиновской с семьей во многом держится через родителей — даже общение с братом проходит преимущественно через них. Александр честно признает, что их отношения никогда не отличались особой теплотой.

«У нас не такие прохладные отношения, поэтому, если надо чем‑то поддержать, я поддержу, но у нас не было таких теплых отношений. Сначала мы с ней переписывались, может, раз в два месяца. А сейчас я последнее письмо, наверное, месяцев восемь назад написал. То есть все общение через родителей», — рассказал Александр.

Сейчас главная надежда Елены — выйти по УДО, однако на этом пути есть серьезные препятствия. Но, как считает Александр, куда более тяжелой проблемой для сестры становятся не столько тюремные стены, сколько финансовые обязательства. Арестованное имущество мешает Блиновской разобраться с задолженностями, и именно этот фактор, по мнению брата, способен создать куда больше трудностей, чем сам срок наказания.

Александр поделился своими опасениями относительно того, с чем Елена столкнется после освобождения. Он переживает за огромные долги сестры, которые той придется выплачивать. Брат блогерши также развеял слухи о зарубежной недвижимости блогерши. Александр отметил, что не владеет детальными сведениями об имуществе сестры, но уверен: тех миллиардных сумм, о которых пишут СМИ, у Елены точно нет.

Тем временем дети Елены стараются жить максимально полноценной жизнью, несмотря на непростую ситуацию в семье. Старший сын Блиновской, 17‑летний Всеволод, совмещает учебу в школе с работой музыканта: он играет на гитаре в своей группе и зарабатывает пусть небольшие, но собственные деньги. Александр Останин с уважением отзывается о племяннике и искренне надеется, что после освобождения у Елены все наладится и она сможет вернуться к активной деятельности.

Елену Блиновскую осудили в марте 2025 года (приговор огласил Савеловский суд Москвы), а окончательно срок в 4,5 года закрепил Мосгорсуд осенью того же года. Блиновская признана виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных преступным путем и в неправомерном обороте средств платежей.

Уголовное дело против Блиновской возбудили в апреле 2023 года. Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России. Изначально она была под домашним арестом, но в январе 2024 года ее перевели в СИЗО — после того, как она нарушила условия (устроила вечеринку с приглашением свидетеля по делу). Защита неоднократно обжаловала приговор, в том числе в кассационном порядке, но в июле 2026 года Второй кассационный суд оставил приговор в силе.

У Елены Блиновской четверо детей.

По материалам Super.ru