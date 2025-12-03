От справок о беременности до квартиры за 13 млн: адвокат раскрыл детали аферы звезды "Дома-2" Яны Шевцовой

Адвокат рассказал подробности дела экс-участницы "Дома-2" Яны Шевцовой, осужденной за вымогательство. По его словам, она несколько лет обманывала некого предпринимателя Алексея, убедив его в том, что родила от него ребенка, и выманивала у него деньги.

Представитель пострадавшего Сергей Колосовский, пояснил, что Шевцова отправляла мужчине поддельные справки о беременности и тяжелых родах.

"Если бы не жадность девушки, она могла бы еще долго на этом ехать. Алексей не хотел привязываться к ней и ребенку, но добросовестно платил за содержание", — отметил он E1.ru .

По версии защиты, бизнесмен оплачивал все — от ведения беременности до операции для ребенка в Германии и даже приобрел квартиру за 13 миллионов рублей, но при этом не желал личных встреч. Мошенничество раскрылось, когда выяснилось, что ребенка никогда не существовало.

"Настолько все выглядело правдоподобно, просто нельзя так врать", — заявил адвокат.

Он также сообщил, что у Шевцовой, выпускницы коррекционной школы, была история похожих скандалов в других регионах. Кроме того, она однажды уверяла общественность, что беременна от певца Гуфа.

В суде также выяснились неприглядные подробности о жизни Шевцовой. Выступившая свидетельница, подруга обвиняемой, заявила, что Яна записывала на камеру интимные встречи с любовниками и клиентами, а затем хранила эти записи и показывала знакомым. Шевцова же настаивала, что камеры в квартире нужны были для наблюдения за няней и ребенком.

Суд приговорил Шевцову к 5 годам колонии, но у нее есть возможность получить отсрочку отбывания наказания. Для этого, как пояснил адвокат, ей необходимо возместить ущерб и не попадать в новые истории.